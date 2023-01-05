NBA／K湯近期找回巔峰身手　勇士GM：他不再強求什麼

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過在Stephen Curry受傷之後，Thompson似乎找回了冷靜，不再專注於對抗外界的聲音，而是「從心」去建立自己的比賽。這一切Myers都看在眼裡，他直言自己對此感到高興。
「他(Thompson)看起來並沒有要在比賽中強求什麼，這是我最喜歡的部分。我的意思是，球隊現階段當然需要他的進攻，沒有Steph(Curry)和Andrew(Wiggins)。所以你會更需要他。」Myers如此說道。
勇士總管指出，耐心是讓這位32歲的射手找回進攻爆發力的原因，「我認為在那場比賽中，最好的部分是Thompson賽後所說的話，他說：『我一天一天地去慢慢接受我的比賽』。之前，他在比賽中常常強迫自己必須打出一些表現，而當任何人對自己的比賽沒耐心時——甚至是Steph——都不會有好結果。我和Curry說過這件事，我說『讓比賽自己來找你』。」
不過，Myers也直言自己了解Thompson當時的心情，「當一名球員試圖要拿回一些屬於他的東西時——並且是像Klay擁有那樣的成就和競爭力——告訴他要有耐心，實在是說起來容易做起來難。但現在我們開始看到Thompson展現出最好的版本，我為他感到高興。當我們有這麼多人倒下時，他站出來幫助球隊獲勝。」