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NBA／K湯近期找回巔峰身手　勇士GM：他不再強求什麼

▲勇士射手Klay Thompson。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士射手Klay Thompson。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Klay Thompson在上一場對亞特蘭大老鷹的比賽砍下54分，今(5)日對底特律活塞的賽事雖然勇士輸球，但他也拿到了30分，我們似乎正在看到這名冠軍後衛重新找回自己。對此總經理Bob Myers受訪時表示，他為K湯的表現感到驕傲和開心，因為他不在比賽中去強求什麼了。

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Thompson季初狀態糟糕，他仍在試圖從傷癒回歸的背景下找回自己的最佳狀態，面對批評和質疑，他打得有些急躁，同時出手了很多不好的選擇，讓情況更加惡化。

不過在Stephen Curry受傷之後，Thompson似乎找回了冷靜，不再專注於對抗外界的聲音，而是「從心」去建立自己的比賽。這一切Myers都看在眼裡，他直言自己對此感到高興。

「他(Thompson)看起來並沒有要在比賽中強求什麼，這是我最喜歡的部分。我的意思是，球隊現階段當然需要他的進攻，沒有Steph(Curry)和Andrew(Wiggins)。所以你會更需要他。」Myers如此說道。

勇士總管指出，耐心是讓這位32歲的射手找回進攻爆發力的原因，「我認為在那場比賽中，最好的部分是Thompson賽後所說的話，他說：『我一天一天地去慢慢接受我的比賽』。之前，他在比賽中常常強迫自己必須打出一些表現，而當任何人對自己的比賽沒耐心時——甚至是Steph——都不會有好結果。我和Curry說過這件事，我說『讓比賽自己來找你』。」

不過，Myers也直言自己了解Thompson當時的心情，「當一名球員試圖要拿回一些屬於他的東西時——並且是像Klay擁有那樣的成就和競爭力——告訴他要有耐心，實在是說起來容易做起來難。但現在我們開始看到Thompson展現出最好的版本，我為他感到高興。當我們有這麼多人倒下時，他站出來幫助球隊獲勝。」

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