中市耶誕嘉年華好評再加碼　柳川水仙宮周邊再點燈

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新聞局指出，為持續活化中區、帶動柳川周邊市場及店家年貨買氣，年前新聞局長鄭照新、水利局代表、中區區公所區長林忠訓、水仙宮福德祠主委陳勝助、中華里長廖榮中、柳川里長蔡翠碧、大墩里長張文華、大誠里長林志隆等人特別至柳川水仙宮旁會勘，了解燈飾布置情形，並決定再次點亮「2022台中好甜 心動於中」耶誕活動主視覺及周邊燈飾，期盼結合中區相關年節活動，共同營造熱鬧節慶氛圍。
新聞局表示，18天的耶誕展期共吸引近84萬人次造訪，根據回收的3千份問卷調查統計分析，每人平均消費1,200元，總共創造10.06億元經濟產值，帶動中區發展及台中經濟。中區區公所為延續當地買氣，自1月5日至2月6日共32天將聯手水仙宮點亮「2022台中好甜 心動於中」燈飾，盼結合商圈年節各式促銷活動，吸引更多人潮前來中區遊玩消費，繁榮地方經濟，增加觀光產值。
鄭照新表示，市府每年舉辦的耶誕活動均獲好評，帶動中區經濟，今年活動落幕後，非常感謝水仙宮認養燈飾，以及中區區公所促成此次合作，共同為台中及中區努力。鄭照新說，延續燈會的節慶氣氛及熱潮，期望有拋磚引玉的效果，未來還有更多豐富的活動，讓民間跟市府一起拚經濟。