虎年最後天赦日！專家親曝「補財秘訣」 年前轉運衝一波
天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，每年天赦日只有5至7日並不多見，而明日為2023年1月6日（農曆12月15日），是2022年農曆年最後的1次「天赦日」，也是2023年新曆第一次天赦日，命理專家楊登嵙老師表示，天赦日祭拜完玉皇大帝後再補財庫、求好運，可以事半功倍，好運擋不住，想要趕走厄運就要把握這一天，尤其早上5點至下午3點是祭拜最佳時機，可千萬別錯年前轉運的最後機會！
記者鍾怡婷/綜合報導
楊登嵙老師提醒，「天赦日」是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的罪孽，這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生，因為上天有好生之德。選在「天赦日」於住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，尤其是查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈感。
特別是在天赦日祭拜完玉皇大帝後再補財庫、求好運，可以事半功倍，好運擋不住，楊登嵙也教大家如何祭拜才能有效開運，讓新的一年好運旺旺來。
祭拜最佳時間：該日早上5點至下午3點。
需準備的供品：清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。
祭拜流程：拜拜時記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。