男星北漂20年！超愛與他們同床　「3人行」沒問題

陳威全新單曲《我要放假！》請來好友方泂鑌男男對唱，他想透過此曲分享現代人生活壓力大，唱出常常想要炸鍋的心情，字裡行間用詼諧、幽默的筆觸，讓大家一聽就心有戚戚焉，陳威全笑說：「就像最近跨完年，正式邁向農曆過年了，這段會很『慘烈』的趕工潮，來聽《我要放假！》減減壓，正能量告訴自己就要放大假了，再加油一下！」
記者吳雨婕/綜合報導
陳威全和方泂鑌哥倆好，幾乎同時從大馬來到台灣發展，萬事起頭難，陳威全的音樂路相對比較坎坷，他回憶常常與方泂鑌一起玩音樂，甚至常常到對方的宿舍「蹭床」，所以兩人是「同床」的情誼，兩個大男人同睡一張床，甚至有時候還與方氏兄弟方泂鑌、方炯嘉同擠一張床，3人行卻也甘之如飴，一起北漂的情誼一過就是20年，陳威全成為台灣女婿、也經營唱片公司，但從來沒有忘記要跟好友一起合唱的心願，時值方泂鑌也因疫情闊別台灣3年，日前剛回到台北，陳威全開心說：「現在不唱，更待何時！」
陳威全和方泂鑌為MV換上正裝，瘦身成功的陳威全更換上小兩號的西裝入鏡，他開心：「超有成就感！」而陳威全套上游泳圈大解放，在MV中跳舞、擠眉弄眼，超級有戲，他也表示自己的個性很「悶騷」，入行20年要把很多東西放下，把自己更釋放出來。