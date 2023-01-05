今年最幸運的人！ 台中購物節她花84萬買車抽中好宅

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另外，「產業專屬抽」壓軸獎項是3台百萬油電車，分別由吳小姐、褚小姐、彭小姐得獎。盧市長說，周小姐是今年最幸運的人，買車子送房子，年初就有車有房，可和家庭成員一起使用。另購物節最大獎的一房三車，全是女性獲得，市長笑說「女力當道」。
盧市長指出，第四屆台中購物節締造多項紀錄，一是登錄消費金額破358億元，App下載破185萬次，創下歷史最佳紀錄。感謝商家和市府攜手，同心齊力促銷成功，讓台中購物節消費金額不管公、私部門，皆創造全國第一佳績，遙遙領先。
其次，此屆外縣市民眾消費比例，占消費金額近三分之一，相當於吸引百億外縣市消費金額到台中，選擇到台中住宿、旅遊及吃美食。第三是，購物節舉辦第四年，更能重點施政，獎項設計讓抽獎機率更加碼、更平均，照顧到需要的人。如今年創新推出「公益專屬抽」，至台中市購物節合作公益機構及視障按摩據點消費，即享專屬獎項抽獎機會。「產業專屬抽」則針對美食、旅宿、收據等產業推出專屬抽獎；此外還有「區域消費專屬抽」，總獎項超過10萬個，力拚好成績。
盧市長表示，非常感謝麗寶集團不僅在台中好發展，也勇於回饋社會，連3屆贊助台中購物節，繼「微笑世紀2雲品特區」和「微笑之心」，這屆再度提供「微笑101」一戶精品好宅，兩房一廳約23坪，去年11月剛完工，生活、交通機能都相當完善。也感謝代言人林美秀發威，第四屆台中購物節APP下載次數超過185萬次，幫助商家拼經濟，代言人林美秀也說下一屆她也願意來，一起拚經濟、讓台中變得更好。