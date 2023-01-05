防範非洲豬瘟入侵　高市年節前強化3道防疫措施

屏東小微店家藉雲工具挺過疫情

▲屏東共好名店逾30家宣示，不再害怕疫情，因已完成數位轉型部署。（圖／記者陳美嘉攝）
▲屏東共好名店逾30家宣示，不再害怕疫情，因已完成數位轉型部署。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／屏東報導

疫情單日再度衝破三萬，但屏東共好名店逾30家宣示，不再害怕疫情，因已完成數位轉型部署，更透過交流會，分享彼此如何透過雲工具導流，並積極學習數位新工具，瞄準數位新商機。

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疫情爆發前一個月，決定到屏東創業的「VOILA VOILA 花啦花啦」創辦人宋翁豚，是法國籍台灣女婿，有正統法國點心手藝，每顆點心的工序繁瑣且全部手作，並從法國進口食材。因品牌知名度不夠又慘遭疫情打擊，只能每週四下午營業，但估算市場只要失準，往往造成食材浪費。現透過雲工具接單，翻轉過去生產太少，客人買不到，或生產太多，浪費食材的困境，感受到數位轉型威力。

▲胡仔妹蛋糕咖啡之家透過共好計畫讓營收站穩。（圖／記者陳美嘉攝）
▲胡仔妹蛋糕咖啡之家透過共好計畫讓營收站穩。（圖／記者陳美嘉攝）
位於屏東市中正國小旁的「日安手作早午坊」林容資說明，自己堅持使用健康食材手作料理，除早午餐外，因應疫情，還提供紫米健康餐盒，深獲消費者喜愛。但疫情持續三年，對內用型餐廳衝擊深遠，幸好使用LINE熱點搭配雲工具後，吸引許多首次消費者，並透過不定期的會員專屬優惠活動，提高會員黏著度。

▲VOILA VOILA 花啦花啦現透過雲工具接單，翻轉過去生產太少，客人買不到，或生產太多，浪費食材的困境。（圖／記者陳美嘉攝）
▲VOILA VOILA 花啦花啦現透過雲工具接單，翻轉過去生產太少，客人買不到，或生產太多，浪費食材的困境。（圖／記者陳美嘉攝）
「胡仔妹蛋糕咖啡之家」胡志豪哽咽強調，非常感謝經濟部中小企業處輔導，原本已被疫情逼到山窮水盡，且自己在萬丹鄉僻巷深弄很難找，且家中有慢飛天使，照顧孩子已筋疲力盡，無力克服行銷瓶頸。幸好，輔導團隊手把手教學，現在透過電商系統整理訂單，彌補疫情期間嚴重損失，加上是線上預購，節省訂單抄錯的困擾，對自己在偏鄉，也被中央政府照顧到，實在喜出望外。

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