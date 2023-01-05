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李荷妮產後首現身宣傳《鬼影戰》！當女打仔「吃足苦頭」

▲李荷妮產後復出化身「特務女打仔 」。（圖／甲上）
▲李荷妮產後復出化身「特務女打仔 」。（圖／甲上）

記者陳雅蘭/綜合報導

韓國電影《鬼影戰》找來李荷妮、朴海秀、朴素丹、薛景求、徐現宇、金東希共同演出，電影靈感取材自小說「風聲」，由《信徒》導演李海暎執導，眾星以驚豔造型登場，全片除了各懷鬼胎抓內鬼，導演更加入震撼武打動作場面，令觀眾血脈賁張。這部也是李荷妮當媽後，首度現身宣傳的電影，她透露片中飾演女打仔，吃了不少苦。

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▲影帝薛景求在片中飾演軍人出身的日本警察。（圖／甲上）
▲影帝薛景求在片中飾演軍人出身的日本警察。（圖／甲上）
 《鬼影戰》故事設定在1933年的朝鮮京城，新任總督抵達京城的第一天，就遭反叛組織暗殺，護衛隊長收到情報是代號「鬼影」的間諜滲透進入總督府執行任務，因此設下陷阱揪出5名嫌疑犯，將他們關在懸崖邊的飯店，5位嫌疑犯必須在24小時內證明自己清白，或舉報他人才能逃出生天，他們互相猜疑，甚至不擇手段展開殊死搏鬥，一場激烈的鬥智攻防、獵殺行動就此展開。

李荷妮去年6月升格當媽，《鬼影戰》是她產後復出宣傳的第一部電影，片中她飾演總督府通訊科紀錄專員朴瑳耿，她表示在這部片過足戲癮，除了與多位實力派演員切磋演技，全片武打動作戲過多，讓她必須化身「特務女打仔」吃足苦頭，她說：「導演要求拳拳到位，非常挑戰，但這又是一部即使你知道結局也會緊張到手心出汗的電影，這次能演到一個有著深層憤怒和痛苦的多面向角色，我感到相當開心！」

朴海秀飾演新任總督警護隊長高原海人，他為了查出「鬼影」無所不用其極設下圈套，並對嫌疑人們進行拷問。朴海秀表示，這次以全日語演出日本人是個大挑戰，他從中盡可能掌握並發揮演技，也適時的製造角色之間的緊張情緒。

影帝薛景求在片中飾演軍人出身的日本警察村山淳次，降職後被派遣到總督府內擔任通信科監督官。薛景求表示淳次是一個複雜的角色，他說：「他是有著相互矛盾與野心的角色，他想要抓住鬼影，並且看到可能扳回尊嚴的成功機會，而我被這角色深深吸引。」

朴素丹飾演總督府政務總監直屬祕書吉永佑璃子，身為朝鮮人卻充滿野心和交際手腕，外表高雅的她，實則是總督府的實權人物，她說：「佑璃子是充滿著變數的角色，所以我和導演討論了很多關於如何表達自己的想法。」徐現宇飾演負責通信和密碼解讀的「千系長」千隱蝴，在酒店內想盡辦法，就為擺脫嫌疑，他說：「我的演出甚至有『可愛』的一面，即使在日本殖民時代，我也盡力以不太沉重的語氣來表演。」《鬼影戰》2月3日上映。

▲朴素丹飾演總督府政務總監直屬祕書。（圖／甲上）
▲朴素丹飾演總督府政務總監直屬祕書。（圖／甲上）

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