巷仔內／誤傷平民、商源消失　國軍有必要購買布雷系統？

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長期以來，地雷被視為兩面刃，布撒一枚地雷只要幾秒鐘，清除地雷卻要花上數個鐘頭，，放在戰場上可以成功延滯敵軍行動，但是也可能造成無辜平民傷亡。1999年禁止使用人員殺傷雷的《渥太華條約》生效後，冷戰時期生產的機動布雷系統被封存十多年，直到2014年烏克蘭戰爭後，美軍才於2017年重新啟用布雷系統。
為嚇阻共軍犯台，國防部積極建建構「不對稱戰略」，包括添購布雷艇等。「火山陸上機動布雷系統」能夠撒布戰防雷，在敵軍進犯前一刻布雷，使進犯的敵軍停下並掃雷，延滯敵軍登陸速度。
然而，「火山陸上機動布雷系統」屬於冷戰時期的產物，早已停產多年，在全球反地雷潮流下，除美軍外，過去僅有南韓與英國採購，英軍已在2013年將布雷系統除役，如今只剩庫存品，若要重開生產線，成本恐怕會比美、韓採購高上許多，而且在使用國僅有美、韓的情況下，未來零件只能買到翻修品的情況下，該如何解決消失性商源問題，未來會讓陸軍傷腦筋。
地雷被譽為戰場上的「沉默殺手」，金門10萬枚地雷歷經10多年的時間才排除，獲得國際反地雷組織肯定，馬政府時期也許下永遠不再使用地雷的承諾。雖然軍方聲稱機動布雷系統使用的是反制車輛的戰防雷，不牴觸禁止使用、儲存人員殺傷雷的《渥太華條約》，但是戰防雷仍可能造成民間車輛誤觸而引爆，造成人員傷亡，且地雷的自毀系統可能因故障而失效。
去年11月九合一大選民進黨慘敗，一大原因是過度操作「抗中保台」，引發選民反感，民進黨也將兩岸政策改為「和平保台」。對號稱人權立國的民進黨政府而言，如今軍方採購可能造成無辜民眾傷亡的地雷，無疑是一大諷刺，政府日後恐怕會要面臨龐大國內輿論壓力與國際反地雷團體質疑，國軍採購與使用布雷系統不得不三思，以免再度成為民進黨敗選檢討的戰犯。