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今起限兩天！四大超商補班咖啡：拿鐵買2送2、撞奶買3送3

▲四大超商補班咖啡喝起來，OK超商今起拿鐵買2送2；全家霜淇淋、特濃美式買1送1，7-11則有一日限定的黑糖珍珠撞奶買3送3。（圖／業者提供）
▲四大超商補班咖啡喝起來，OK超商今起拿鐵買2送2；全家霜淇淋、特濃美式買1送1，7-11則有一日限定的黑糖珍珠撞奶買3送3。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

明天才補班，但迎接2023年第一個週末，超商現煮咖啡、茶飲優惠今起先開喝。四大超商不約而同祭出補班好康，7-11限時一天黑糖珍珠撞奶、冰淇淋紅茶買3送3；全家則有霜淇淋、大杯特濃美式買1送1；萊爾富今（6）日起特濃咖啡加1元多1杯，OK超商限定今明兩天，美式、拿鐵買2送2，《NOWnew今日新聞》整理四大超商補班咖啡包一次看。

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🟡7-ELEVEN：指定茶飲買3送3
門市即日起至1月8日，CITY指定系列飲品任選2件7.9折、4件7.5折（不可思議咖啡除外）；線上優惠更多，APP行動隨時取在1月7日補班日限時一天，黑糖珍珠撞奶買3送3、冰淇淋紅茶買3送3、英式紅茶／四季春青茶任選買7送7，5折之下最多現省245元。此外，1月8日前APP還有多杯組優惠，特大杯美式5杯188元、熱皇家伯爵紅茶拿鐵／熱太妃焦糖風味瑪奇朵任5杯也是188元。

▲補班當天1月7日一日限定好康。（圖／7-11提供）
▲補班當天1月7日一日限定好康。（圖／7-11提供）
🟡全家：霜淇淋、特濃美式買1送1
1月6日至1月8日限時3天，在門市使用全盈+PAY支付，享全家霜淇淋不限口味、大杯特濃美式買1送1。此外，門市不限支付方式，同享大杯熱黑糖薑茶2杯65元。線上APP今（6）天一日限定，單品美式、單品拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6、極鬆餅任選買6送3、Let’s Café罐裝咖啡買6送6。原價280元的Let’s Café美好分享壺，每壺約等於12杯小杯美式，即日起至1月10日限時特價222元。 

▲全家霜淇淋5日起換檔，這次和Youtuber古娃娃品牌「WA!COOKIES」合作，一口氣推出「玫瑰起司、海鹽牛奶、慢煮焦糖、海鹽焦糖」4款霜淇淋口味。（圖／業者提供）
▲1月6日至1月8日限時3天，在門市使用全盈+PAY支付，霜淇淋不限口味買一送一。（圖／業者提供）
🟡OK超商：美式、拿鐵買2送2
今明限時兩天（1/6、1/7），大杯美式、大杯拿鐵、濃厚美式、濃厚拿鐵同品項買2送2；OKmall雲端商城同步推出大杯美式、大杯拿鐵同品項買10送10，等於每杯咖啡最低22元起。

🟡萊爾富：特濃咖啡加1元多1杯
為補班民眾提神打氣，1月6日至1月8日推出咖啡小確幸，期間特濃咖啡加1元多1杯，包含原價55元的大杯特濃美式、原價65元的大杯特濃拿鐵，最多下殺5.1折，單杯特濃美式平均28元、特濃拿鐵平均33元。

▲萊爾富推出補班小確幸，1月6日至1月8日買特濃美式、特濃拿鐵加1元多1杯（圖／業者提供）
▲萊爾富推出補班小確幸，1月6日至1月8日買特濃美式、特濃拿鐵加1元多1杯（圖／業者提供）

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