今起限兩天！四大超商補班咖啡：拿鐵買2送2、撞奶買3送3

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門市即日起至1月8日，CITY指定系列飲品任選2件7.9折、4件7.5折（不可思議咖啡除外）；線上優惠更多，APP行動隨時取在1月7日補班日限時一天，黑糖珍珠撞奶買3送3、冰淇淋紅茶買3送3、英式紅茶／四季春青茶任選買7送7，5折之下最多現省245元。此外，1月8日前APP還有多杯組優惠，特大杯美式5杯188元、熱皇家伯爵紅茶拿鐵／熱太妃焦糖風味瑪奇朵任5杯也是188元。
🟡全家：霜淇淋、特濃美式買1送1
1月6日至1月8日限時3天，在門市使用全盈+PAY支付，享全家霜淇淋不限口味、大杯特濃美式買1送1。此外，門市不限支付方式，同享大杯熱黑糖薑茶2杯65元。線上APP今（6）天一日限定，單品美式、單品拿鐵（中杯／大杯）同品項買6送6、極鬆餅任選買6送3、Let’s Café罐裝咖啡買6送6。原價280元的Let’s Café美好分享壺，每壺約等於12杯小杯美式，即日起至1月10日限時特價222元。
🟡OK超商：美式、拿鐵買2送2
今明限時兩天（1/6、1/7），大杯美式、大杯拿鐵、濃厚美式、濃厚拿鐵同品項買2送2；OKmall雲端商城同步推出大杯美式、大杯拿鐵同品項買10送10，等於每杯咖啡最低22元起。
🟡萊爾富：特濃咖啡加1元多1杯
為補班民眾提神打氣，1月6日至1月8日推出咖啡小確幸，期間特濃咖啡加1元多1杯，包含原價55元的大杯特濃美式、原價65元的大杯特濃拿鐵，最多下殺5.1折，單杯特濃美式平均28元、特濃拿鐵平均33元。