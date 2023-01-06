棒球／沙子宸先發7.2局好投！國體大擊敗輔大

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沙子宸前一場面對嘉義大學，僅投5局丟4分（2分自責分）退場。今天面對輔大投7.2局、用87球，僅被敲1支安打，有2次四壞球、4次三振，丟1分非自責分。
「前一場進入狀況時間比較晚一點。」沙子宸認為，自己前一場比賽太晚回神，進入狀況時已經丟分，那場比賽的失誤引起危機，結果自己沒能及時回穩，他說：「有了上一場的經驗，這場比較冷靜，有危機時就想好下一步要怎麼做。」
談到兩場比賽的差異，國體總教練邱俊文說：「投手教練有跟他溝通一下。」他認為，有時沙子宸給自己太大壓力，並告訴他：「場上不是只有你一個人，可以把一些壓力分散給隊友，讓他們協助你。」
雖然前一場沙子宸吞敗，不過邱俊文認為他整體沒有表現不好，雖然有單局丟2分的狀況，但仍然有控制住，沒有大量失分，「我告訴他，你還是最好的投手，對對方來說還是很有威脅性，他上一場可能想要表現更好，給自己壓力太大，控球比較不好，有時進壘點會太高。」
投手繳出好成績，但國體打線今天受到輔大先發投手吳昕杰壓制，前半段沒有辦法打出很好的攻勢，邱俊文說：「他是比較怪異的投球模式，前面看過幾場他對其他球隊，也是壓制很好，今天我們趁他控制不好的那局想辦法積極上壘，在做戰術上的執行，讓我們攻擊有比較好連貫性。」
拿下這場關鍵比賽後，讓國體還有機會闖進四強，邱俊文表示，賽前就有跟選手說，其他球隊對戰結果如何不是我們能控制的，我們只能掌握自己，每場比賽想辦法積極在場上發揮好自己的能力，相信這樣勝率自然會提高，自然有辦法進入四強