小甜甜老公反咬「老婆先踹我」　她震驚：誰指使你說謊？

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針對小甜甜PO出的保護令，宋晉賢說對方有所隱瞞，沒有將調查的結果完整呈現，「這整個家暴事件是因我老婆先一直踹我及要求我立刻去做家事，才引起整個的事件發生。所以這並不是單方面的施暴事件，是雙方都動手，與老婆臉書上所說的不同。再來，我老婆說我用腳踹她大腿，以及用手打她胸膛，但是法官判定驗傷結果與情節不符。同時也判定我老婆在事發後不停以腳踹我，對我沒有任何的畏懼。」
宋晉賢描述事發經過，「我老婆是先用力踹，躺在床上的我，並且長達5~10分鐘。這件事情的起因，是因為我已經帶孩子很久，很累，想趁孩子睡覺時休息一下，並不是像老婆說的我在打電動，當時是老婆要求我立刻做家事，我告訴她我會做，但是讓我休息一下，因為我想趁小孩睡覺的空檔，也休息一下，因為小孩醒來後還要繼續帶小孩。」
「但她一直踹我和挑釁，我實在忍受不了了，我開口警告她不要再踹我，但她仍然繼續踹我，最後我實在就忍受不了才出手回擊，這一點我非常的抱歉」，宋晉賢表示，小甜甜之後不停毆打他的頭、不斷拉扯、用力捶他，並且呼他巴掌，因此事實並非如對方在臉書所說。
小甜甜看完老公的貼文，在底下回應：「你不要刪文唷，因為我的保護令是你有對外說明不實，我能立刻報警處理！這時候為了孩子我要更勇敢！未來保護令內容...罪加一等，大家都不用留言，因為警察過去處理了，剛好他違反了我保護令散播不實的幾條內容...」
今早，小甜甜再發文：「宋先生，看到你的FB，我震驚了！我真的已經完完全全不認識這樣的你了！！我不禁要問，是誰指使你出來說這些謊的？是誰幫你寫聲明稿讓你照著唸的？是誰教唆你偷我的手機再把我手機影片存到你的手機的（你知道這犯法嗎？）？」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110