NBA／透露在「拳毆Poole」後有錄節目　Green：但我沒發

我是廣告 請繼續往下閱讀
在去年10月初，他被爆在訓練日中打了Poole一拳，隨後影片也被曝光，Green透露自己當時已經錄製了一集新節目準備來講這個事件，但最終並沒有選擇發布。
「我知道每個人都在等它播出，每個人都想聽。」Green在最新一集的《Draymond Green Show》中說道，「我當然想和你們分享我想說的話，也許大家就能更了解這件事。但當我錄製這一集時，我不喜歡自己當時的聲音。所以沒有選擇發布它。」
「我不喜歡我當時的語氣，我不喜歡我說的話，我不喜歡它表達的方式。如果沒有留心，會讓人感到很無情和厭惡。」Green接著說，如果有機會，他自己永遠不會迴避話題，但這不僅僅是關乎自己的事。
「很多人都受到了影響。 這不僅僅是影響我的事情。當你正在做一些會影響別人的事時，就不能只考慮自己．．．我那時想：『Jordan(Poole)必須處理這個問題，其他人必須處理這個問題』，現階段我最不需要做的就是公開談論這件事，這樣會比較好。」Green最後如此總結道。
在衝突事件發生之後，Green曾經有上Patrick Beverley的節目，但他並沒有講到此事。如今勇士隊內氛圍不錯，似乎已經翻篇。