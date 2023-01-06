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NBA／透露在「拳毆Poole」後有錄節目　Green：但我沒發

▲金州勇士明星大前鋒Draymond Green。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士明星大前鋒Draymond Green。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士明星大前鋒Draymond Green今(6)日更新了自己的Podcast節目，除了解釋為何這麼久沒有更新之外，他也說明了在和Jordan Poole發生衝突後的一集，最終為什麼沒有發布。

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Green上一次更新自己的Podcast節目還是在去年的10月21日，已經超過2個半月沒有更新了，他表示自己和勇士的合約中有一些義務必須要盡到，所以停止了一段時間。

在去年10月初，他被爆在訓練日中打了Poole一拳，隨後影片也被曝光，Green透露自己當時已經錄製了一集新節目準備來講這個事件，但最終並沒有選擇發布。

「我知道每個人都在等它播出，每個人都想聽。」Green在最新一集的《Draymond Green Show》中說道，「我當然想和你們分享我想說的話，也許大家就能更了解這件事。但當我錄製這一集時，我不喜歡自己當時的聲音。所以沒有選擇發布它。」

「我不喜歡我當時的語氣，我不喜歡我說的話，我不喜歡它表達的方式。如果沒有留心，會讓人感到很無情和厭惡。」Green接著說，如果有機會，他自己永遠不會迴避話題，但這不僅僅是關乎自己的事。

「很多人都受到了影響。 這不僅僅是影響我的事情。當你正在做一些會影響別人的事時，就不能只考慮自己．．．我那時想：『Jordan(Poole)必須處理這個問題，其他人必須處理這個問題』，現階段我最不需要做的就是公開談論這件事，這樣會比較好。」Green最後如此總結道。

在衝突事件發生之後，Green曾經有上Patrick Beverley的節目，但他並沒有講到此事。如今勇士隊內氛圍不錯，似乎已經翻篇。

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