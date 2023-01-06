特企／王道銀行開春新戶禮　18-20歲享活儲年利率18%

王道銀行針對新戶推出多項開春好禮，於2023年三月底前開戶選擇「新戶完成任務享最高回饋新台幣488元」者，在帳戶啟用後次月底前任刷3筆滿新台幣388元之一般消費，即可獲得新台幣388元現金回饋；完成前項任務並於上述期間使用王道銀行網銀或app以新台幣換匯美元5元以上，可加碼獲得新台幣100元現金回饋。此外，王道銀行更加碼推出開春刷卡金抽獎活動，即日起至2023年三月底止，完成申辦王道銀行帳戶者，每刷一筆單筆滿新台幣888元之一般消費即可獲得抽獎機會一次，抽中之刷卡金額將可依據其開戶日至帳戶啟用後次兩個月底之間的累積消費金額對應不同的現金回饋比率，分別為：累積金額新台幣50000元内可獲得該筆刷卡金的150%現金回饋、累積金額新台幣50001元至100000元間將可獲得該筆刷卡金的200%現金回饋、累積金額新台幣100001元以上將可獲得該筆刷卡金的250%現金回饋；此抽獎活動將月月抽出限量名額，每位中獎者的刷卡金回饋上限為新台幣1萬元。另外，即日起至2023年三月底止，完成申辦王道銀行帳戶並同時開立信託戶者，還享三月底前全系列基金申購手續費5折優惠。
為響應民法成年年齡下修至18歲，王道銀行更為18-20歲新戶推出專屬成年禮優惠專案，新戶於收到王道銀行通知簡訊起後14天期間內，將可享該期間內新台幣活儲5萬元內年利率18%優惠，超過5萬元的部分則依王道銀行活儲牌告利率計息，採每日單利計息，每月給付。
此外，王道銀行亦推出「推薦親友獎金無上限」活動，於2023年二月底前，王道銀行客戶透過個人專屬連結，每推薦一位親友開戶成功且於次月底前啟用網銀及登入王道銀行app，並完成一筆新台幣100元以上的一般消費，即可獲得新台幣100元現金回饋，推薦獎金無上限，此外，被推薦人同時亦可獲得新台幣100元現金回饋；針對前100名完成2位以上上述推薦獎金任務者，王道銀行更加碼贈送烘爐地南山福德宮「兔年限定開運招財金圓」乙枚。
除了新戶優惠外，於2023年3月17日20:00前，王道銀行客戶可以新資金參與三個月期固定年利率4.88%的美元定存優惠專案，可參與之定存金額為當下的所有存款餘額較2022年11月30日日終所有存款餘額增加之資金，只要美元100元即可起存。此外，在2023年6月30日20:00前，王道銀行客戶不限新舊資金皆可參與六個月期固定年利率1.5%的新台幣定存優惠專案，新台幣3000元即可起存。兩項定存專案所有客戶皆可參與，不限定存筆數，可透過臨櫃或線上申辦，採複利計息，到期一次給付。
王道銀行新戶禮專案請參考：https://www.o-bank.com/web/event/cm_108022801/index.html
王道銀行美元三個月定存及新台幣六個月定存專案請參考：https://www.o-bank.com/web/event/cm_integration_page/index.html
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