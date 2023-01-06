御盟國際驛館「夏・精品甜點」法式美味、下午茶迎新春
全台首創頂級酒店式公寓「御盟國際驛館」打造「S・S・A・W春生夏・秋藏冬」餐廳，農曆年節將至，由《SS Pâtisserie夏・精品甜點》法籍主廚Chef Laurent Delcourt領軍，研製多款道地法式甜點，結合福兔迎春的東方印象，推出四款應景禮盒。此外，也推出農曆年節限定的「喜迎兔年下午茶」雙人饗宴。
記者陳美嘉／高雄報導
秉持御盟集團「分享幸福、為人們創造幸福」的信念，由法籍主廚Chef Laurent帶領甜點廚藝團隊，嚴選高品質食材，純手工製作打造零反式脂肪、零防腐劑的極致美味，從原料到成品為消費者健康把關。此次巧妙結合亞洲元素薑與柚子製成的法式鳳梨酥為禮盒主軸，搭配馬卡龍、手工果醬及磅蛋糕等熱銷商品，推出「鴻兔滿堂 福袋禮籃」、「福兔迎祥 八品禮盒」、「福兔旺來 鳳梨酥禮盒」及「兔來運轉 甜品禮盒」共四款，售價388元起至2,688元，即日起至1月8日止限時預購享9折優惠。
Chef Laurent也特別將最具幸福感代表的下午茶結合農曆年主題限定改版呈獻，「喜迎兔年下午茶」雙人饗宴，以具有吉祥如意及招財進寶寓意的燈籠元寶點綴於玲瓏小巧的甜品，傳遞主廚祝賀的美意與幸福的溫度，以道地法式美味、歡度農曆年佳節。