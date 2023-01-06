武陵櫻花季將登場　公路總局2月7日起啟動疏運管制

每年國人矚目的武陵農場櫻花季即將在2月登場，而櫻花季疏運時程正式宣布於2月7日登場，持續至2月28日，共計22日，包含和平紀念日連續假期。公路總局與退輔會暨森林保育事業處、武陵農場、雪霸國家公園、交通部觀光局暨參山國家風景區管理處、臺中市政府及宜蘭縣政府等相關單位合作，共同規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等四大交通疏運措施。
記者黃仁杰/綜合報導
櫻花季期間武陵農場實施總量管制每日進場人數6,000人，包括住宿遊客1,800人及一日遊遊客4,200人，其中一日遊遊客分為團體及搭乘公共運輸遊客，考量國民旅遊團客特性及行政院振興國旅方案，112年規劃一日遊遊客平日團體票1,600人、搭乘公共運輸遊客2,600人；假日團體票1,000人、搭乘公共運輸遊客3,200人。住宿遊客憑武陵農場製發之車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並下載通行證進場，搭乘公共運輸遊客則由客運業者提供之售票管道購買車票進場。
而櫻花季期間武陵農場周邊道路將實施交通管制，包括台7甲線與中124線武陵農場入口交通管制；台7甲線45k~55k路邊禁止臨時停車，將於該路段繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌，台中市政府警察局將於櫻花季期間嚴加取締。.台7線及台7甲線等聯外道路將於沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等相關訊息。
櫻花季平日每日開放25部大型遊覽車、21部中型遊覽車及九人座20部車輛入場；假日每日開放20部大型遊覽車及10部中型遊覽車入場，並須先行於武陵農場建置之預約平台辦理登記。