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台灣人最愛看韓劇！Netflix「2022十大電影、影集」揭曉

▲Netflix公布2022年全球十大電影、影集排行榜。（圖／Netflix提供）
▲Netflix公布2022年全球十大電影、影集排行榜。（圖／Netflix提供）

記者黃雅琪/綜合報導

串流平台Netflix近日公布，2022年最受觀眾歡迎的電影、影集十大排行榜，在全球觀看者的部分，由電影《灰影人》、影集《怪奇物語》第四季拿下冠軍；至於台灣人最愛看的則是電影《孟買女帝》、影集《非常律師禹英禑》榮登收視率第一名。

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▲《灰影人》成為Netflix原創電影裡，製作成本最高的一部片。（圖／Netflix提供）
▲《灰影人》成為Netflix原創電影裡，製作成本最高的一部片。（圖／Netflix提供）
隨著多家串流平台的崛起，改變了許多觀眾的觀影習慣，再過一陣子就要迎來春節連假，許多還沒追完的電影、影集都可以趁著放長假好好觀看。Netflix公布2022年全球熱門十大電影、影集排行榜單，電影部分第一名是由《美國隊長》克里斯伊凡（Christopher Robert Evans）主演的《灰影人》拿下，接續排行為《超時空亞當計畫》、《紫心愛戀》、《必勝球探》等片。影集部分，由科幻影集《怪奇物語》第四季奪冠、第二名為恐怖喜劇《星期三》、第三名則是犯罪劇情《食人魔達默》。

▲《星期三》成為近期網友最推的神劇。（圖／wednesdaynetflix IG）
▲《星期三》成為近期網友最推的神劇。（圖／翻攝自wednesdaynetflix IG）
根據美國數據統計排名網站FlixPatrol統計，台灣人2022年在Netflix上最愛看的電影、影集榜單，首先在電影部分，由改編自真人真事的印度劇情片《孟買女帝》獲得冠軍，接續排行為《千萬別抬頭》、《人生大事》、《超時空亞當計畫》、《讓子彈飛》等片，由台灣導演鍾孟宏執導的國片《瀑布》排在第七名。影集的部分，台灣人依然偏好觀看韓劇，前10名就有5部韓劇進入排行榜內，包括冠軍《非常律師禹英禑》、《還魂》、《我們的藍調時光》、《二十五，二十一》、《社內相親》，台劇《華燈初上》名列第十名。

▲《非常律師禹英禑》是台灣人在Netflix上最愛看的影集。（圖／Netflix提供）
▲《非常律師禹英禑》是台灣人在Netflix上最愛看的影集。（圖／Netflix提供）
Netflix 2022年全球熱門十大電影排行

灰影人
超時空亞當計畫
紫心愛戀
必勝球探
海獸獵人
Tinder大騙徒
玩命大臨演
我要回高三
天才少女福爾摩斯2
山怪巨魔

Netflix 2022年全球熱門十大影集排行

怪奇物語第四季
星期三第一季
食人魔達默
柏捷頓家族：名門韻事第二季
非常律師禹英禑
殭屍校園第一季
創造安娜
窺視者
睡魔第一季
維琴河第四季

Netflix 2022年台灣熱門十大電影排行

孟買女帝
千萬別抬頭
人生大事
超時空亞當計畫
讓子彈飛
Tinder 大騙徒
紅色通緝令
瀑布
灰影人
蜘蛛人：無家日

Netflix 2022年台灣熱門十大影集排行

非常律師禹英禑
來吧！營業中
還魂
我們的藍調時光
二十五，二十一
社內相親
蒼蘭訣
且試天下
星漢燦爛・月升滄海
華燈初上

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