台灣人最愛看韓劇！Netflix「2022十大電影、影集」揭曉

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根據美國數據統計排名網站FlixPatrol統計，台灣人2022年在Netflix上最愛看的電影、影集榜單，首先在電影部分，由改編自真人真事的印度劇情片《孟買女帝》獲得冠軍，接續排行為《千萬別抬頭》、《人生大事》、《超時空亞當計畫》、《讓子彈飛》等片，由台灣導演鍾孟宏執導的國片《瀑布》排在第七名。影集的部分，台灣人依然偏好觀看韓劇，前10名就有5部韓劇進入排行榜內，包括冠軍《非常律師禹英禑》、《還魂》、《我們的藍調時光》、《二十五，二十一》、《社內相親》，台劇《華燈初上》名列第十名。
Netflix 2022年全球熱門十大電影排行
灰影人
超時空亞當計畫
紫心愛戀
必勝球探
海獸獵人
Tinder大騙徒
玩命大臨演
我要回高三
天才少女福爾摩斯2
山怪巨魔
Netflix 2022年全球熱門十大影集排行
怪奇物語第四季
星期三第一季
食人魔達默
柏捷頓家族：名門韻事第二季
非常律師禹英禑
殭屍校園第一季
創造安娜
窺視者
睡魔第一季
維琴河第四季
Netflix 2022年台灣熱門十大電影排行
孟買女帝
千萬別抬頭
人生大事
超時空亞當計畫
讓子彈飛
Tinder 大騙徒
紅色通緝令
瀑布
灰影人
蜘蛛人：無家日
Netflix 2022年台灣熱門十大影集排行
非常律師禹英禑
來吧！營業中
還魂
我們的藍調時光
二十五，二十一
社內相親
蒼蘭訣
且試天下
星漢燦爛・月升滄海
華燈初上