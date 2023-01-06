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連勝文稱「很有可能戰爭」　吳怡農：沒當過兵也可評論

▲吳怡農今日在范雲、陳怡君陪同下，赴中山區長春市場拜票。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.06）
▲吳怡農今日在范雲、陳怡君陪同下，赴中山區長春市場拜票。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.06）

記者黃宣尹／台北報導

台北市中山、北松山區立委補選將於後天投票，民進黨候選人吳怡農今（6）日在同黨立委范雲、台北市議員陳怡君陪同下，赴長春市場掃街拜票。談到對手、國民黨候選人王鴻薇因落跑參選，補助款遭到攻擊，卻辯稱民進黨南投立委補選候選人蔡培慧也是，吳怡農說，這是蠻奇怪的發言，因為蔡培慧在去年底選舉沒有選上縣長，現在參與補選，自然沒有企圖落跑的問題。

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吳怡農今日上午在范雲、陳怡君陪同下，赴長春市場掃街拜票，進到市場前，於對街路口先行受訪。吳怡農說，謝謝范雲、陳怡君陪伴，在最後2天時間，把握機會跟選民們拜託，希望大家禮拜天出來投票，「這場選舉不是一個人的選舉，如果覺得台灣選舉文化可以更好，那要支持吳怡農」。

▲吳怡農今日在范雲、陳怡君陪同下，赴中山區長春市場拜票。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.06）
▲吳怡農今日在范雲、陳怡君陪同下，赴中山區長春市場拜票。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.06）
談到明日選前之夜的規劃，吳怡農說，選前之夜選擇用紙風車劇團表演方式，希望讓小朋友看到，選舉造勢可以是快樂、輕鬆的，當天晚上有拜託前民進黨主席卓榮泰一起跟大家致意，但重點還是要讓大家看到輕鬆的兒童劇《武松愛老虎》。

談到王鴻薇剛選上議員就接著參選立委，因此身陷補助款爭議，王卻提到蔡培慧，吳怡農表示，這是蠻奇怪的發言，因為蔡培慧在去年底選舉沒有選上縣長，現在參與補選，自然沒有企圖落跑的問題。

吳怡農說，重點是一位民意代表剛剛選上，適不適合馬上爭取另一份工作，過去幾天社會討論王鴻薇從就職到補助款，享受完全市議員待遇，現在大家一起要決定這樣行為是不是要鼓勵的，相信選民自有評價。　

談到國民黨副主席連勝文怒批兵役延長，還說現在服役很有可能會戰爭等語，惟連根本沒有當過兵，吳怡農說，「我並不覺得連勝文沒當過兵，就不能提出兵役制度想法，就不能對國防有意見」，畢竟台灣社會包括女性，有很多人沒有當過兵、沒有軍中經驗，但不表示大家沒有權利對國防安全有想法。

吳怡農認為，連勝文本人不管有沒有服過兵役，他對國家安全或許沒有太多關心跟研究，國家對國防投資、兵役制度改革，都是為了維持和平、保護既有的生活方式，這都是為了讓台灣不要成為戰場。

▲吳怡農今日在范雲、陳怡君陪同下，赴中山區長春市場拜票。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.06）
▲吳怡農今日在范雲、陳怡君陪同下，赴中山區長春市場拜票。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.06）

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