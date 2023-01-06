王瑞玲9大點打臉宋逸民夫妻眼淚　「別人的囝死袂了」

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王瑞玲表示：「好長一段時間，我們一直打開門和窗，希望能和牧者夫妻溝通，但等了好久，你們不但拒絕溝通，還把門窗關上，封鎖大家，你們還很擔心離開國度事業的家人們出現在記者會鬧場，身邊便圍著一群像你們私人保鑣的家人們！」
此外，王瑞玲不解宋逸民為何持續說謊，「到底還要拖累哪些家人出來，你們牧者夫妻才肯說真話？脫下那虛假的面具？」王瑞玲也怒指宋逸民試圖帶風向，透露被迫離開的家人，從來沒有公開說過夫妻倆、教會的不是，「但你們還是不斷地告訴還在裡面的家人們，會離開是我們不對，是我們在裡面搞小團體、道其他家人是非！」
再來，王瑞玲問宋逸民為什麼就是不肯承認太魯閣號假見證事件，對於宋逸民澄清大家本來就是要搭火車，只是訂不到所有人的票，王瑞玲要對方拿出當時的訂票證明，或是電話錄音，「是你和林總幹事發現這件事可以成為宣傳演唱會的新聞點」、「你就突然拿起麥克風跟在車上的家人們說，要為罹難者和家屬禱告，卻加上我們差點搭上這班車的謊言，讓家人們信以為真，這個假見證也讓這些人在生命見證時及演唱會現在被分享出去，誤導為這是神蹟」！
王瑞玲說：「再次強調，你們根本沒辦法訂4/2的車票，根本沒訂票，所以我們根本不會坐上這班出事的太魯閣號！不要再玩文字遊戲，誤導大眾試聽了！」
最後，王瑞玲質疑當天記者會在場的應該不是律師，而是宋逸民請的專業會計師，「平常奉獻，本來就是各憑心意奉獻，但擴新堂的奉獻，我們一些家人們是在團契後，林總幹事當眾跳到椅子上，像直銷大會般，被直接點名宣佈要奉獻6位數字，這個畫面當場嚇到很多屬靈的家人和牧道友，在場的人都記得這個畫面吧！」
王瑞玲說：「雖如此，我們還是排出萬難奉獻了，也沒多久就被迫離開了，只是在報稅時，詢問為何沒有收到奉獻收據時，你的回答是『我們有請專業會計師處理』，結果來的是一張你們根本沒報稅的收據，在國稅局報稅的明細表上，變成5000元的執行業務所得！」
針對教會奉獻金金流，王瑞玲要宋逸民交代清楚，「很多人後來都沒有用奉獻袋，新堂的擴堂費更不可能用奉獻袋，因為就請大家用轉帳的方式匯入！請問，你們真的有一筆筆記清楚嗎？如果沒有，我們也有轉帳記錄，可以對照開立個人奉獻收據，但你們也要提報，我們才能節抵年度稅金，不是嗎？」
王瑞玲9點回應宋逸民、陳維齡
1.不要道歉！不要道歉！不要道歉！不管是4個道歉、40個道歉、還是400個道歉，都已經來不及了！現在做什麼，都來不及了！
2.不是為你們在國度事業裡做挑撥家人們之間感情的行為道歉！
3.不是為你們破壞國度事業家人們的家庭和諧道歉！
4.你們仍自私地踩著家人們的良善，配合演這齣讓所有基督徒蒙羞而非蒙福的記者會鬧劇道歉？
5.為什麼還在說謊？到底還要拖累哪些家人出來，你們牧者夫妻才肯說真話？脫下那虛假的面具？
6.為什麼還在帶風向？
7.為什麼就是不肯承認「假見證」？要承認沒有假見證，可以請你們拿出當時的訂票證明，還是電話錄音嗎？
8.記者會應該不是律師在場，應該是你請的「專業會計師」在場吧？
9.不要再誤導，離開的家人們都在傷害你們！真的是「別人的囝死袂了」！