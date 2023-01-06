揪甘心ㄟ　烏日警結合宮廟助弱勢過好年

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分局長吳銘淵表示，得知轄內亟需關懷的弱勢邊緣戶家庭，立即號召烏日警友辦事處伸出援手，幫忙度過難關。日前親自拜訪並將防寒棉被、米等民生物資及慰問金送到弱勢户手中。受贈民眾見分局長親自將愛心送上門，又驚又喜，感動不已，不斷謝謝地說「真的揪甘心」，讓他們在寒冬中也能感受到暖呼呼的滿滿愛心。
另外烏日派出所警員謝沂岑深耕警勤區，走訪轄內亟需救助的弱勢家庭，發現有些弱勢家庭常常為了三餐努力工作。其中弱勢關懷戶中係祖孫相依為命，祖母原本在醫院擔任清潔工，因身體狀況不佳已辭職，目前只靠低收入及老人年金過活。謝員了解狀況後，即拜訪湖日里里長及玉闕朝仁宮慈善團體，共同發起寒冬送暖活動。除了募集到米、油等生活物資外，玉闕朝仁宮慈善團體更發送關懷紅包，總計慰訪二十戶，弱勢家庭齊聲感恩雪中送炭之善舉。
烏日警分局表示，「112年加強重要節日安全維護工作」於1月1日22時開始至30日24時止，為期30日。警察工作雖著重於治安與交通，但秉持身在「公門好修行」的理念，利用勤區查察勤務主動關懷弱勢孤老並結合轄區善心人士提供物資送暖，以發揮「人飢己飢、人溺己溺」之大愛精神，並結合民防、義警、警友會及里守望相助隊等民力，發掘藏匿在社區邊緣角落困苦無依亟需協助之弱勢家庭，並轉介社福團體，希望借助民間力量適時給予協助。