選舉公報寫「北、基與汐止合併」 吳怡農：郝龍斌也提過
台北市中山、北松山區立委補選將於後天投票，民進黨候選人吳怡農今（6）日在同黨立委范雲、台北市議員陳怡君陪同下，赴長春市場掃街拜票。被問及選舉公報寫下「2026年地方選舉前，完成台北市與新北市汐止區及基隆市行政區域合併」，吳怡農表示，這樣的主張前台北市長郝龍斌就曾提出，希望選後可以進行改革。
記者黃宣尹／台北報導
吳怡農今日上午在范雲、陳怡君陪同下，赴長春市場掃街拜票，進到市場前，於對街路口先行受訪。被問及要如何推動北市、基隆與新北汐止合併，以及是否有與基隆立委蔡適應、汐止立委賴品妤討論過，吳怡農說，行政區域重劃不應該只有在選舉時討論，他認為在選後大家好好做整體規劃，自己也不是第一個提出台北市、汐止、基隆第一步合併的，郝龍斌就曾提出。
吳怡農也說，區域合併也有地方政府支持跟具體需求，基隆市長謝國樑一上任就提出，希望基隆可以爭取到直轄市待遇，但基隆如果沒有跟直轄市合併，很難實現這件事情。
吳怡農期待，接下來不管是地方政府達成共識送到中央，或由中央透過《地方制度法》做調整，都希望為了台灣整體規劃，特別是為了大台北都、大生活圈更完善，以及未來20、30年發展 在選後可以進行改革。