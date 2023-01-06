巷仔內／誠品信義確定掰掰　百貨洗牌考驗經營者智慧

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而統一集團在2022年12月30日代子公司統上開發建設公告，表示取得誠品信義店不動產使用權資產。誠品也發信給廠商提到，因房東確認收回建物，因此誠品信義店將營業至今年12月合約結束為止。雖然誠品早就將信義店去留「主動」浮上檯面，希望房東們「成全」讓誠品續租，但大勢已去，確定熄燈的消息一出，還是讓許多民眾感到惋惜。
尤其24小時營業的特色，自2020年敦南店無縫接軌移植到信義店，就承載許多人的期待，如今信義誠品確定走入歷史讓不少人感到唏噓不已。24小時書店何去何從？誠品一如既往承諾「24小時閱讀的燈火永不熄滅」，因此接棒的24小時書店目光焦點又再度落到松菸店與南京店上。
其實，早在2020年24小時營業的敦南店要熄燈時，信義店、松菸店與南西店都曾被納入考量，但最後因為信義店交通、佔地面積、業態與內容「充滿想像空間」因而勝出。這次傳出24小時書店可能於松菸店與南京店二選一。其中，松菸店面積大，一旁還有自己的行旅，南京店則挾著交通位置便利、商圈成熟優勢。
只是，若探究誠品曾發過的聲明或是給廠商的信，包括「將以未來二年內已簽約之北中南三家大型新展店傳承增益」、「誠品規劃創作的亞洲最大店點新店裕隆城、台中七期全新大店，皆將在（2023）下半年與大家見面」，或許透露出誠品24小時書店下一步的布局。
甚至，誠品近年深入全台的社區創新店，提供24小時服務的可能性也不小。像是距離誠品敦南店不遠的「捷運敦化店」為誠品第三個捷運站地下街店，會不會因為象徵意義大，再加上東區商圈有逐漸復甦的跡象，而成為24小時書店候選者也說不定。
再說到誠品信義店原址，確定由統一子公司統上開發取得不動產使用權資產，這讓外界充滿想像空間，認為統一可能要收回己用，在自家百貨版圖上再擴大。
外界認為，主要是統上開發目前董座為張國光，他曾任高雄統一夢時代總座，對百貨開店招商並不陌生。再來是統一美麗事業董座高秀玲有一套自己的百貨經營理念，才會在2010年開出統一阪急，但2016年選擇與阪急「分手」進一步主導經營權。
市場普遍認為統一時代百貨若能納入誠品信義店的1.4萬坪成為二館，如此一來可壯大百貨事業，幫助統一時代在信義區站穩腳步。不過，針對傳聞，統一對外回應：目前租約仍在進行中，現行業者仍在營運，未來規劃方向現階段不宜討論。即便現階段低調，但仍引起市場關注。
不同於誠品信義店因租約問題，引發誠品與統一時代兩百貨未來布局的想像，ATT信義店是信義區指標之一，但大直店則因為受疫情衝擊而宣布暫停開發，甚至傳出廠商因損失金額上看數千萬元，擬組成自救會要提出團體訴訟。為此，ATT聲明表示，之前計畫運營KTV工程，因碰到疫情攪局和消費狀態不明朗，工程確實先暫停，但強調絕無將工程廠商與設備，甚至業者款項擱置不予處理。
ATT大直店於2018年底開幕，當時集團董事長戴春發曾說，一般百貨商場都是精品、化妝品和餐廳，但他希望做出區隔，大直店強調休閒娛樂與親子，希望滿足全客層。只是，開幕才一年就遇上疫情，期間為了調整轉型還改名，從「ATT 4 Recharge」變成「ATT e Life」，並增加娛樂動漫類別希望重心放在年輕族群，但生意依舊沒有起色。
業內人士表示，ATT大直店為社區型百貨，但一直以來定位不明，沒有太多大品牌進駐，未滿足當地居民的需求，再加上鄰近還有美麗華與美麗華影城，集客力相比顯然有待加強。
不過，這也顯示出百貨定位的重要性，尤其今年上半年國際大環境仍不明，國內經濟成長不保3，再加上國境解封許多人計畫出國旅行，消費動能是否能留在國內都是疑慮，因此百貨布局做決定都得特別謹慎小心。統一時代百貨若要擴大成立二館，或是誠品布局深入社區抑或找接棒的24書店地點，定位的可行性勢必是重要關鍵。