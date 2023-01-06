特企／坐等春節先暖胃！食尚玩家全台鳳梨酥名店伴手大PK
金兔年來的早，1月底即過年，為迎接新年，準備好一系列實用好禮，兔年春饗禮盒有「經典三金大三元禮盒」，含傳統鳳梨酥、土鳳梨酥、鳳凰酥，包括今年我們在食尚玩家的伴手PK中，與北部、中部其他鳳梨酥名店並列被推薦，精心調製冬瓜與鳳梨比例內餡的傳統鳳梨酥，及特選在地土鳳梨的土鳳梨酥及包含黃金蛋黃的鳳凰酥，傳承四代的我們特別重視能透過在地食材與產品結合，傳達幸福與快樂的滋味。
過年就是要，讓您「呷甜甜過好年」！今年特地請師傅，為新的一年獻上「月月旺來綜合禮」豐富多樣美味的小點組合，幫你排除選擇障礙。傳統餅藝與中式手工焙烤技藝皆呈現在禮盒中，低糖不膩、淡淡奶香的酥皮，長輩絕對超愛，逢年過節就是「一酥難求」。
坐等春節時，滋養軒讓你先用甜點暖胃「低罪惡感的輕食甜點波士頓派」也為了滿足新年禮盒的多元需求，今年加開波士頓派預定，減糖配方吃得到軟綿蛋糕與經典果醬內餡的香甜，不論是長輩還是小孩都能一起享用，特製的手提盒演繹成創新、造型亮麗的新品，是老品牌讓商品最直達你心裡的溫柔，帶領大家迎接春節喜慶的幸福感。
2023新春禮盒
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滋養軒食品 Tzu Yang Hsuan
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