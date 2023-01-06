王鴻薇選前之夜流程公布！馬、朱力挺　蔣萬安交棒傳承

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他指出，1月7日的選前之夜，包括國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、中廣董事長趙少康等人都會出席；此外，立法院黨團總召曾銘宗將偕同黨籍立委、台北市議長戴錫欽偕同黨籍市議員、台北市黨部主委黃呂錦茹偕同當地里長，一同與會呼籲台北市民朋友支持國民黨最強戰將王鴻薇。
有關選前之夜的流程，楊智伃說明，除了重要來賓助講之外，將會有交棒儀式，由蔣萬安交棒給王鴻薇，象徵蔣萬安相當有信心，相信王鴻薇一定能繼續在北松山、中山地區為民服務、為民發聲。之後，朱立倫與馬英九將致送吉祥物給王鴻薇，希望她高票當選。
至於選前之夜的主題「守護正義，揭弊興利」，林家興表示，九合一大選，民進黨敗選後始終沒有做出有效的反省、檢討，仍持續的傲慢、濫權，不聽民意。連王鴻薇率先提出「還稅於民」的政見，許多執政黨立委甚至王鴻薇的競選對手都跟從了此政見，但府院黨院仍七拖八拖、施政失能、髮夾彎，讓人民感受不到政府檢討的誠意。所以大家一定要站出來支持王鴻薇。
林家興指出，大家都可以看到王鴻薇的監督戰力，站在第一線為民眾發聲，踢爆非常多執政黨政治人物的誠信問題，同時，王鴻薇提出多項政見獲得民眾迴響，而民進黨候選人吳怡農雖然看似用心地提出多項政見，但禁不起國民黨與社會各界輿論的檢驗，成為「八大皆空」，因此，呼籲大家一定要支持守護正義、揭弊興利的王鴻薇進到立法院，代表人民做好監督、把關的工作。
楊智伃也表示，王鴻薇在地深耕16年，用心為民，不僅問政犀利更勇於揭弊，永遠站在第一線為市民朋友發聲。她率先提出還税於民，讓民進黨在後面跟著走，包括蔡英文、蘇貞昌、吳怡農都不得不跟隨，這才是有立委格局、前進國會為民發聲、把關的好立委。