偶像變女優大爆紅！深田詠美穿性感旗袍 謝謝台灣粉絲
日本女優深田詠美以總數110部作品坐穩「AV+」平台冠軍，她不敢相信拿下第一名，表示不曾在台灣舉辦公開活動，卻有這麼多台灣粉絲喜歡自己，「非常高興，謝謝大家！」深田詠美去年來台時，順道拍了JKF雜誌1月號封面，她感受到台灣人的專業，穿上漂亮的中式旗袍，「希望粉絲一定要把我帶回家」。
記者陳雅蘭/綜合報導
深田詠美在2016年以日本偶像「B少女戰士Go-Fight-Girl」出道，她奮鬥2年沒有起色，於2018年投入成人行業，在PREMIUM以「深田詠美」名義重新出道，全身改頭換面，外型變得更加性感。她以一個月一部作品的高出產率稱霸銷售排行，甚至親自撰寫演出腳本，收服大量觀眾，被形容為「像韓流偶像般的美女」。
深田詠美非常重視自己的作品，她說：「剛出道時都會看自己的作品，而且支持正版很重要。如果發現朋友在看盜版，我會請他在AV+觀看正版，才可以看得更清楚！」
新年假期深田詠美會出遊走春、參加祭典逛攤販，過年一定會買蘋果糖和草莓糖葫蘆，感受一下新年氣氛。她也向台灣的粉絲喊話：「真的很謝謝台灣粉絲這麼喜歡我，祝大家新年快樂！今後也請大家在AV+上多多支持深田詠美，希望很快再來和大家見面。」