大火拚！墨西哥毒梟之子落網　機場、馬路成戰場

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由於墨西哥毒品與犯罪猖獗，即使「矮子」古茲曼被捕，美墨還是無法高枕無憂。其實3年前，墨西哥就曾抓獲奧維迪歐，但當時的總統奧夫拉多爾（Andrew Manuel Lopez Obrador）迫於黑幫壓力，竟下令軍方釋放奧維迪歐，引發外界對他過於軟弱的批評。
2021年12月，美國國務院宣布懸賞500萬美元緝捕奧維迪歐等罪犯，指控其將大量古柯鹼、冰毒、大麻販運到美國，甚至涉及多起謀殺案。美國緝毒局（DEA）也聲稱，「錫那羅亞販毒集團」以及「哈利斯科新世代犯罪集團」，都應對美國境內大部分的芬太尼負責。
奧維迪歐於5日被捕後，庫利亞坎隨即陷入混亂，從網路上流傳的影像可以看到，路上有燃燒的卡車，機場附近發生激烈槍擊事件，有客機疑似遭流彈擊中，乘客似乎蹲在機上尋找掩護，機場也因暴力威脅而關閉。
雖然墨西哥航空公司表示，沒有人員因此傷亡，但已取消往返庫利亞坎、洛斯莫奇斯和馬薩特蘭的所有航班；當地官員呼籲市民，盡量留在家中避難，庫利亞坎的學校和行政單位也都暫時關閉。
這次抓捕發生時間點，恰好在美國總統拜登（Joe Biden）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），於1月9日至11日赴墨西哥城出席峰會前，不只涉及安全問題，也交出打擊強大販毒集團的亮眼成果。
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