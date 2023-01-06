獨／小甜甜槓白家綺 民視放話絕不封殺：除非演員請假
小甜甜（張可昀）控宋逸民主理教會藝起發光的幹部白家綺、吳東諺夫妻，阻止她驗傷、提告先生家暴，從9月報警申請保護令開始，小甜甜在民視8點檔《市井豪門》，繼續跟吳東諺拍戲4個月，也不怕槓上白家綺夫妻，表態「封殺又怎樣」。
記者羅凌筠/台北報導
小甜甜無法接受白家綺身為女性，對受害者說：「妳心裡有沒有一個祕密，是妳沒告訴任何人，這一輩子都深怕被任何人知道的？把這件事當成心裡那個不能說的祕密不行嗎？」小甜甜也說，她是因為吳東諺才進教會，對方卻對她說：「你們整個家次序就是不對，我跟家綺從不分你的我的，賺的錢所有的一切就是我們一起的，哪有分你賺的我賺的誰養誰？」加深她的傷、破壞她對人的信任。
與白家綺夫妻正式決裂，小甜甜8點檔會受影響嗎？民視經紀公司鳳凰藝能總經理表示，吳東諺劇情線在豪門，小甜甜在市井，沒有太多交集，「劇本有一定走向，不會有影響，沒有任何變動，演員自己能放下這些事情，除非自己過不去，自己要求有事要請假，請假我們就會調整劇情。」與小甜甜、吳東諺同個劇組的張書偉，受訪時也說：「在棚裡大家都專業面對工作。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110