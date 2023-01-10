倍潔雅強檔促銷！滿額抽日本京都旅遊金、口罩一年份

今年的年假足足十天，想飛去日本玩、又要忙大掃除、還得幫家中補給日常用品、同時防疫更不能鬆懈…。這麼多的待辦清單，倍潔雅幫你一次搞定！我們每天都要大量使用的衛生紙、廚房紙巾，要趕緊趁年節折扣期間大量囤貨，而既然要買，當然就要購買市場上銷量冠軍、厚柔不掉屑的「倍潔雅好韌真」三層衛生紙，韌性提高66%，CP值最高，三層擦拭不易破；「倍潔雅金順心」系列紅通通喜氣洋洋，每袋內含3款不同吉祥話的包裝，三秒鐘讓你家中年味升級；最新上市的「倍潔雅」廚房紙巾，毀滅性吸油力207大卡，突破性增量50%達到每捲90張，每抽尺寸放大10%，打掃與備菜不再手忙腳亂；而過敏族必備的「倍潔雅」絲潤護鼻面紙面紙，通國德國Dermatest敏感肌膚認證，零刺激絕對親膚，100%天然純淨紙漿，無添加螢光劑，鼻炎及敏感肌都適用，讓你年節期間都能安心宅在家。
生活中心/綜合報導
各通路目前還有超多的優惠活動，有2個全通路都適用的滿額抽獎，大獎是日本京都兔子神社旅遊金25,000元！馬上行動，同時登錄2個新春強檔滿額抽活動，讓中獎機會倍增！
即日起至2023/01/31 23:59，只要於全台各通路，包括實體店面家樂福、大潤發、愛買、全聯等，以及電商平台MOMO、PC home、蝦皮等購買「倍潔雅」系列商品，包含衛生紙、面紙與廚紙等，單筆消費金額達359元(含)以上，即可參加2023「福兔迎祥柔韌有餘」抽獎活動，上網登錄發票即可抽最大獎日本京都旅遊金，25000元/位，名額2位！另外還有機會抽中3M空氣清淨機 FA-V300W、蘭蔻5D太空抗皺精露等大獎，博得新春好彩頭！
而近期疫情確診人數又悄悄攀升，防疫依然不能鬆懈，同樣身為防疫好物的「倍潔雅好韌真」Plus茶樹抑菌3層衛生紙聯手美德醫療推出「防疫雙星‧韌真罩你」活動，即日起至2023/01/31 23:59於全台任何通路購買「倍潔雅」好韌真系列產品，單筆消費達299元(含)以上，並上網登錄發票，即可抽美德3層結構防護HEPA過濾醫療口罩1年份量 （400片），共20名，陪伴消費者一起安心防疫一整年！
日本京都旅遊金抽獎(全倍潔雅系列適用)：https://www.surveycake.com/s/2RalN
3層口罩1年份量抽獎(倍潔雅好韌真系列適用)：https://www.surveycake.com/s/Q7ogn