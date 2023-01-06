勿重演2010陳學聖滑鐵盧！王鴻薇籲支持者出門投票

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陳學聖說，國民黨在立委補選中曾多次敗選，如果大家不出來投票，王鴻薇即使問政形象良好、也在藍營優勢選區，卻可能會有與當時陳學聖一樣的命運，選情其實非常嚴峻。為了不讓這次台北立委補選發生一樣的情況，真的要呼籲大家出來投票，不要以為王鴻薇會當選就不出來投票，不要成為2010年的女版陳學聖，一定要成為2023年1月8日成功當選的王鴻薇。
陳學聖還補充，昨天早上智庫開會，他、朱立倫主席與前金門縣長楊鎮浯開會，聊起金門選舉，選前民調贏對手15-20%以上，選舉結果卻顛倒過來，因此別看對手好像不會贏就掉以輕心。此外，王鴻薇在未從政前就是財經記者，所以才能率先提出「還稅於民」政見，他認為國民黨在立院需要財經背景立委，王鴻薇有專業，能為人民把關國家財政。
王鴻薇表示，她在臉書曾與大家報告，昨天晚上她睡得並不好，因為支持者陸陸續續回報回來，大家都說支持王鴻薇，但說一定會去投票的卻較少，出現危機感，這個危機感就是陳學聖所說的慘痛經驗。選舉越近尾聲，支持者雖然支持與認同我們，但因為是補選，而且時間非常特別，是星期天，因此呼籲大家一定出來投票，最後一哩路就是要拚投票率。12月18日嘉義市長延後選舉，那場選舉的投票率只有43%，到中午投票率僅兩成，當天黃敏惠市長嚇出一身冷汗。
她重申，補選最重要的就是投票、投票、投票，請大家一定要出來投票，若大家希望有一個勇於監督、勇於發聲的立委進入立法院，請大家排除萬難務必出來投票。