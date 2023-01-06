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勿重演2010陳學聖滑鐵盧！王鴻薇籲支持者出門投票

▲王鴻薇籲支持者出門投票，不要重演投票率低滑鐵盧的事件。（圖／文傳會提供）
▲王鴻薇籲支持者出門投票，不要重演投票率低滑鐵盧的事件。（圖／文傳會提供）

記者余祥／台北報導

台北市第三選區立委補選倒數不到48小時，中國國民黨今（6）日舉行「出來投票！不要贏在家裡、惋惜在投票所」記者會，台北市立委補選候選人王鴻薇、前立委陳學聖和國民黨副發言人楊智伃共同出席，呼籲勿重演陳學聖在2010年立委補選中滑鐵盧的案例，盼有投票權的市民8日踴躍出來投票，不要贏在家裡，卻惋惜在投票所。

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陳學聖表示，她不希望王鴻薇淪為2010年桃園立委補選翻版，當時他被徵召臨時投入中壢立委補選，補吳志揚選上縣長後的空缺，該選區歷來都是國民黨佔優勢的選區，原以為能輕騎過關，但由於投票率僅四成一，致使他即便呼聲很高，仍然以42600票敗下陣來，輸給獲得45363票的民進黨對手黃仁杼。選輸後他繼續在中壢深耕，到2012年第8屆立委選舉時，投票率達76.03%，他便順利以97654票、53.85%的過半得票率當選，民進黨對手黃仁杼僅獲72395票落選，他立委補選輸兩千票，正式選舉卻贏兩萬五千票。

陳學聖說，國民黨在立委補選中曾多次敗選，如果大家不出來投票，王鴻薇即使問政形象良好、也在藍營優勢選區，卻可能會有與當時陳學聖一樣的命運，選情其實非常嚴峻。為了不讓這次台北立委補選發生一樣的情況，真的要呼籲大家出來投票，不要以為王鴻薇會當選就不出來投票，不要成為2010年的女版陳學聖，一定要成為2023年1月8日成功當選的王鴻薇。

陳學聖還補充，昨天早上智庫開會，他、朱立倫主席與前金門縣長楊鎮浯開會，聊起金門選舉，選前民調贏對手15-20%以上，選舉結果卻顛倒過來，因此別看對手好像不會贏就掉以輕心。此外，王鴻薇在未從政前就是財經記者，所以才能率先提出「還稅於民」政見，他認為國民黨在立院需要財經背景立委，王鴻薇有專業，能為人民把關國家財政。

王鴻薇表示，她在臉書曾與大家報告，昨天晚上她睡得並不好，因為支持者陸陸續續回報回來，大家都說支持王鴻薇，但說一定會去投票的卻較少，出現危機感，這個危機感就是陳學聖所說的慘痛經驗。選舉越近尾聲，支持者雖然支持與認同我們，但因為是補選，而且時間非常特別，是星期天，因此呼籲大家一定出來投票，最後一哩路就是要拚投票率。12月18日嘉義市長延後選舉，那場選舉的投票率只有43%，到中午投票率僅兩成，當天黃敏惠市長嚇出一身冷汗。

她重申，補選最重要的就是投票、投票、投票，請大家一定要出來投票，若大家希望有一個勇於監督、勇於發聲的立委進入立法院，請大家排除萬難務必出來投票。 

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