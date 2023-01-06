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特企／歲末最強檔！燦坤狂灑K幣　百萬年終自己抽

▲燦坤會員特典打響！燦坤K幣大放送、百萬年終自己抽。（圖／品牌提供）
▲燦坤會員特典打響！燦坤K幣大放送、百萬年終自己抽。（圖／品牌提供）

本報訊

受疫情影響的三個年頭裡，大家持續不懈地尋找著能與病毒共存的生活型態，在這段艱難而多變的經歷中，燦坤仍保持著既堅定又誠懇的初心、聚攏團結，從生活的方方面面一直陪伴大家左右。年前最強檔會員特典重磅登場，燦坤特以「不離開 永遠在」為題，帶給會員眾多物超所值的折扣與超值回饋，不僅有百萬燦坤K幣天天抽、MacBook Pro及Blueair 清淨機等滿額豪禮限量送，還有一日限定商品下殺34折起優惠！因應住宅家電汰舊換新政策新上路，燦坤更搶先超前佈署推出加碼方案，活動期間限時回饋高達萬元！燦坤「不離開 永遠在」會員特典自2022年12月30日至2023年1月8日，連續10天超狂優惠轉不停。年前來燦坤，煥然一新的精彩生活就從2023年啟程吧！

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新年當然還要迎接朋友，凡於會員特典期間至實體門市加入會員，燦坤即送市值超過500元的3C入會好禮多選一；下載燦坤APP並綁定會員，還能再獲得112燦坤K幣。這次燦坤更與7大銀行超級聯手（陽信銀行/國泰世華銀行/玉山銀行/花旗銀行/中國信託銀行/匯豐銀行/台新商銀），會員特典期間，刷指定銀行信用卡滿額最高回饋6000燦坤K幣；刷台新銀行X燦坤生活聯名卡筆筆再享0.5%燦坤K幣回饋！

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