日職／邪惡軟銀又補強！找來前火腿有原航平

NBA／大傷那晚曾收到Kobe訊息　KD：他要我別像個愛哭鬼

▲Kobe曾在Kevin Durant大傷之時，給予其建議。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kobe曾在Kevin Durant大傷之時，給予其建議。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Kevin Durant是NBA最好的球員之一，儘管他今年35歲了，但仍然是本季MVP的有利競爭者，對一名從阿基里斯腱(跟腱)大傷後恢復的球員來說，這樣的表現不是理所當然。談到這些，他在受訪時透露自己欠已故球星Kobe Bryant一份情，是「黑曼巴」用一句話讓自己振作起來。

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在2019年總冠軍賽第5戰中，Durant的阿基里斯腱斷裂，勇士也輸掉了三連霸的機會，那一刻改變了這支球隊以及Durant之後的生涯進程。KD之後缺席了整個 2019-20賽季，並經歷了一些掙扎的時期。

回憶起自己在阿基里斯腱斷裂的那一晚，Durant透露他收到了一條來自Kobe的訊息，裡面沒有什麼好話：「別***像個愛哭鬼(Don’t be a f—— crybaby)，一切都會好起來的。你會重新歸來，再次成為自己。」

幾天後，Kobe來到Durant身邊，與他討論了該使用什麼樣的物理療法，並給予建議。之後，後者獨自前往並面對這一切，回憶那時的情形，KD說：「當我處於思緒很混亂的時候，很高興能聽到他給我的意見，——特別是他在職業生涯的晚期也經歷過這一切。」

Kobe在2013年他34 歲時，同樣也經歷了阿基里斯腱斷裂的情形，那場比賽他在一瘸一拐地離開球場前，忍著傷痛完成了2次罰球。然後，最好版本的Kobe Bryant永遠離開了球場。

Kobe的職業生涯在阿基里斯腱大傷後，就直線下滑，再也沒能回到巔峰。但Durant正在為往後經歷過這種傷病的球員樹立一個樂觀的前景——隨著醫療的發達，超過30歲的球員經歷身體的嚴重傷病後，依然可能重回賽場，並且拿出最頂級的表現。

不過在那個當下，在球員最徬徨無助時，需要的往往不是醫療資源，而是來自一位偉大前輩的中肯建議，而Kobe就是這麼做的。

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