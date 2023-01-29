菲律賓女孩慶生會還原迪士尼電影 網友狂讚：目瞪口呆
對部分女孩來說，都期望擁有一個夢幻的迪士尼生日派對。來自菲律賓的Sophia Isabella Barbo在7歲時，獲得一個完美還原迪士尼公主的派對，精緻的服裝和造型，讓她馬上躍上國際媒體，大眾對於精緻的派對嘖嘖稱奇。
記者賴正琳／綜合報導
據悉，整場派對由Nice Print Photography & Exige Weddings團隊操刀，從服裝、場地佈置、餐盤擺設和攝影團隊都非常講究，Sophia的哥哥和父母都為她打扮成國王、王子和王后，讓人看合照都覺得夢想成真。
當天有6層高的超大生日蛋糕，會場天花板佈滿氣球，而投影螢幕則不斷播放Sophia的生活照，同時邀請8個歌手打扮成迪士尼公主，包括白雪公主、《魔雪奇緣》的Elsa和Anna、貝兒公主、睡公主及花木蘭等都來到派對上獻唱。Sophia本人也到舞台上，派對聘請的樂隊和歌手為她伴唱。
由於排場奢華，許多人也好奇經費何來，原來Sophia的爸爸是菲律賓傳銷公司的老闆，因此辦超豪華的7歲生日派對並非難事。菲律賓人重視1歲、7歲及女孩18歲、男孩21歲的生日，在傳統觀念上，小朋友一到7歲即代表他開始變得有責任感和成熟，因此會特別慶祝。