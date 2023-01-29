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菲律賓女孩慶生會還原迪士尼電影　網友狂讚：目瞪口呆

▲來自菲律賓的Sophia Isabella Barbo。（圖／臉書Nice Print Photography & Exige Weddings）
▲來自菲律賓的Sophia Isabella Barbo。（圖／臉書Nice Print Photography & Exige Weddings）

記者賴正琳／綜合報導

對部分女孩來說，都期望擁有一個夢幻的迪士尼生日派對。來自菲律賓的Sophia Isabella Barbo在7歲時，獲得一個完美還原迪士尼公主的派對，精緻的服裝和造型，讓她馬上躍上國際媒體，大眾對於精緻的派對嘖嘖稱奇。

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▲高達六層的巨型生日蛋糕。（圖／臉書Nice Print Photography & Exige Weddings）
▲高達六層的巨型生日蛋糕。（圖／臉書Nice Print Photography & Exige Weddings）
據悉，整場派對由Nice Print Photography & Exige Weddings團隊操刀，從服裝、場地佈置、餐盤擺設和攝影團隊都非常講究，Sophia的哥哥和父母都為她打扮成國王、王子和王后，讓人看合照都覺得夢想成真。

▲女孩與哥哥和父親合影。（圖／臉書Nice Print Photography & Exige Weddings）
▲女孩與哥哥和父親合影。（圖／臉書Nice Print Photography & Exige Weddings）
當天有6層高的超大生日蛋糕，會場天花板佈滿氣球，而投影螢幕則不斷播放Sophia的生活照，同時邀請8個歌手打扮成迪士尼公主，包括白雪公主、《魔雪奇緣》的Elsa和Anna、貝兒公主、睡公主及花木蘭等都來到派對上獻唱。Sophia本人也到舞台上，派對聘請的樂隊和歌手為她伴唱。

▲迪士尼公主們輪番獻唱。（圖／臉書Nice Print Photography & Exige Weddings）
▲迪士尼公主們輪番獻唱。（圖／臉書Nice Print Photography & Exige Weddings）
由於排場奢華，許多人也好奇經費何來，原來Sophia的爸爸是菲律賓傳銷公司的老闆，因此辦超豪華的7歲生日派對並非難事。菲律賓人重視1歲、7歲及女孩18歲、男孩21歲的生日，在傳統觀念上，小朋友一到7歲即代表他開始變得有責任感和成熟，因此會特別慶祝。

▲女孩的哥哥為她彈奏鋼琴。（圖／臉書Nice Print Photography & Exige Weddings）
▲女孩的哥哥為她彈奏鋼琴。（圖／臉書Nice Print Photography & Exige Weddings）

▲餐桌上以蠟燭點綴。（圖／臉書Nice Print Photography & Exige Weddings）
▲餐桌上以水晶蠟燭檯點綴。（圖／臉書Nice Print Photography & Exige Weddings） 
▲所有出席的朋友都要換上迪士尼的服裝。（圖／臉書Nice Print Photography & Exige Weddings）
▲所有出席的朋友都要換上迪士尼的服裝。（圖／臉書Nice Print Photography & Exige Weddings）
▲天花板佈滿氣球。（圖／臉書Nice Print Photography & Exige Weddings）
▲天花板佈滿氣球。（圖／臉書Nice Print Photography & Exige Weddings）

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