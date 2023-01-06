小甜甜震驚問老公「誰幫你寫聲明稿」 王瑞玲抖暗黑內幕
小甜甜（張可昀）控訴被老公宋晉賢「坐在身上徒手揍」，並出示法院裁定的保護令，宋晉賢公開3段影片，反擊小甜甜「先一直踹我及要求我立刻去做家事」，稱老婆謊話連篇，小甜甜看完老公的聲明，震驚反問「是誰指使你出來說這些謊的？是誰幫你寫聲明稿讓你照著唸的」，對此，前教友、資深醫藥記者王瑞玲解答：「貼上+複製！」
娛樂中心／綜合報導
看完宋晉賢長文聲明，小甜甜不敢置信發文：「宋先生，看到你的FB，我震驚了！我真的已經完完全全不認識這樣的你了！！我不禁要問，是誰指使你出來說這些謊的？是誰幫你寫聲明稿讓你照著唸的？是誰教唆你偷我的手機再把我手機影片存到你的手機的（你知道這犯法嗎？）？」
小甜甜夫妻和王瑞玲曾是宋逸民教會教友，目前都已經離開，對於小甜甜的疑問，王瑞玲在底下留言：「貼上+複製！甜甜，他真的只是位素人！」揶揄宋晉賢曾說過現在受到網友關注，「覺得自己好像不是素人，而是半個公眾人物的感覺，感覺挺好的」。
王瑞玲曾揭露宋逸民教會發文SOP，國度事業把文章寫好放到大群組，大家再複製貼上並修改一下，加上心中的感動，但關鍵字一定要有，「就像紫衣人要感恩師父，讚嘆師父，我們這群黑衣人也要讚美牧者」，最重要的是文章同時要放上粉專、IG，#tag更不能忘記，誰沒貼文分享，大群組裡的牧者也會立刻知道。（編輯：楊穎軒）