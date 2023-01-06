獨／小甜甜槓白家綺　民視放話絕不封殺：除非演員請假

小甜甜震驚問老公「誰幫你寫聲明稿」　王瑞玲抖暗黑內幕

▲小甜甜老公宋晉賢長文反擊老婆。（圖／翻攝自宋晉賢臉書）
▲小甜甜老公宋晉賢長文反擊老婆。（圖／翻攝自宋晉賢臉書）

娛樂中心／綜合報導

小甜甜（張可昀）控訴被老公宋晉賢「坐在身上徒手揍」，並出示法院裁定的保護令，宋晉賢公開3段影片，反擊小甜甜「先一直踹我及要求我立刻去做家事」，稱老婆謊話連篇，小甜甜看完老公的聲明，震驚反問「是誰指使你出來說這些謊的？是誰幫你寫聲明稿讓你照著唸的」，對此，前教友、資深醫藥記者王瑞玲解答：「貼上+複製！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲宋晉賢不時低頭看聲明稿。（圖／翻攝自宋晉賢臉書）
▲宋晉賢發布7分多鐘道歉影片，期間不時低頭看聲明稿。（圖／翻攝自宋晉賢臉書）
看完宋晉賢長文聲明，小甜甜不敢置信發文：「宋先生，看到你的FB，我震驚了！我真的已經完完全全不認識這樣的你了！！我不禁要問，是誰指使你出來說這些謊的？是誰幫你寫聲明稿讓你照著唸的？是誰教唆你偷我的手機再把我手機影片存到你的手機的（你知道這犯法嗎？）？」

▲小甜甜全文。（圖／翻攝自小甜甜張可昀臉書）
▲小甜甜對老公聲明的內容感到震驚。（圖／翻攝自小甜甜張可昀臉書）
小甜甜夫妻和王瑞玲曾是宋逸民教會教友，目前都已經離開，對於小甜甜的疑問，王瑞玲在底下留言：「貼上+複製！甜甜，他真的只是位素人！」揶揄宋晉賢曾說過現在受到網友關注，「覺得自己好像不是素人，而是半個公眾人物的感覺，感覺挺好的」。

▲王瑞玲酸小甜甜老公。（圖／翻攝自小甜甜張可昀臉書）
▲王瑞玲酸小甜甜老公。（圖／翻攝自小甜甜張可昀臉書）
王瑞玲曾揭露宋逸民教會發文SOP，國度事業把文章寫好放到大群組，大家再複製貼上並修改一下，加上心中的感動，但關鍵字一定要有，「就像紫衣人要感恩師父，讚嘆師父，我們這群黑衣人也要讚美牧者」，最重要的是文章同時要放上粉專、IG，#tag更不能忘記，誰沒貼文分享，大群組裡的牧者也會立刻知道。（編輯：楊穎軒）

▲▼王瑞玲轉發花蓮清明返鄉專車購票新聞反擊。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）
▲王瑞玲在宋逸民教會待了2年就離開。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）

小甜甜老公反咬「老婆先踹我」　她震驚：誰指使你說謊？

小甜甜公開家暴恐被斷生路　本人不後悔：封殺又怎樣

小甜甜老公7分鐘自白　這動作被酸爆：跟宋逸民一樣

玄彬公開兒子精緻五官　甜笑：長得像我跟孫藝真的混合版

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀