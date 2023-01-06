台鐵春節加開499班次破紀錄！第二波加班車10日開售
台鐵局因應112年春節連續假期旅運需求，原計畫加開全線各級列車287列次、加掛車廂144輛次疏運旅客，並已開放訂票。考量春節連續假期天數為10天，旅客出遊需求提高，經檢視車輛及服務人力運用後，今（6）日決定再加開212列次加班車，以滿足旅客需求。
記者黃仁杰／台北報導
第二波春節加班車包括對號列車東部幹線，樹林-台北-台東，加開47列次；西部幹線加開20列次；跨線彰化-臺北-花蓮，新竹-臺北-花蓮加開26列次。彰化-蘇澳加開20列次區間快車。總計今年春節連續假期疏運共加開499列次，全線座位數較去年（2022）春節疏運可再增加約45萬個座位，整體運能較去年春節約提升12%。
本次再加開班次訂於10日零時起同步開放APP「台鐵e訂通」、網路、超商及電話語音訂票。詳細列車班次及時刻自1月7日起可至本局官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。
另經統計，今年元旦疏運整體列車準點率達95.94％，較去年元旦連假準點率87.95％提升7.99％；行車事件數亦由去年16件降低為5件，降低幅度為68.75%。台鐵局春節疏運將延續元旦疏運的效能，並投入EMU3000特仕車開行加班車、準備充分預備編組、加強車輛及行車運轉設備維護，提供旅客更優質舒適及準點之服務。