有雷！電影《想見你》10大看點＋劇情解析　劇迷才懂彩蛋

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風靡全亞洲的神劇《想見你》於12月30日以電影版大銀幕浪漫獻映！主演：柯佳嬿、許光漢、施柏宇，連同劇版參與演出的張家慧、大文（郭文頤）、章廣辰等人全數回歸，由原金獎製作團隊三鳳製作、金鐘製作人麻怡婷與導演黃天仁偕手打造，聯合48億票房組合《比悲傷更悲傷的故事》林孝謙監製與呂安弦編劇，再次刻劃最虐心的生死之戀。
看點二：先行場爆滿！成影集改編電影史上首週開票冠軍，蟬聯新片票房冠軍！
今年最燒腦、催淚、揪心的動人電影《想見你》短短三天、僅53場10037席座位數的先行場場次，售票數高達9809張，全台票房突破274萬，滿廳率高達98%！全台票房截至1月5日為止，更衝破5350萬，蟬聯新片票房冠軍。更成為影集改編成電影歷史上的首週開票冠軍。
看點三：高甜預警！開頭20分鐘狂撒糖，接著開始會哭到最後
電影《想見你》開頭用15分鐘見證黃雨萱與李子維，從素昧平生到熟識成為戀人，在跨年燦爛煙火綻放的同時兩人一吻定情，瘋狂撒糖滿足觀眾期待，但兩人緊接著面臨黃雨萱即將外派，相隔兩地、遠距離戀愛，黃雨萱用簡訊向李子維感性告白：「萬一，我想你了該怎麼辦？」短短15分鐘上演甜蜜相識、一吻定情、幸福同居等橋段，甜蜜指數炸裂，但到了20分鐘之後，就會讓觀眾為他們動人的愛情流淚到最後。
看點四：秉持延續IP精神，保留原影集故事與角色本質
《想見你》電影版主創團隊，監製林孝謙與導演黃天仁、編劇呂安弦在創作過程中，秉持延續影集精神，保留所有角色原本的性格與設定，不做過多的詮釋，將角色放到新的空間，並展現新的生命力。除此之外再次出演過去的角色，對於演員而言也是一大挑戰，柯佳嬿、許光漢、施柏宇表示像是在模仿以前的自己，也看見角色和自己的成長與改變。
看點五：跟著角色成長、療癒創傷，接受自己的不完美
延續影集版中，觀眾最期待可以扭轉命運的兩個角色：陳韻如、王詮勝。陳韻如內向、自卑的個性讓她不敢活出自我，在影集版中沒能和莫俊傑修成正果，也是令觀眾感到遺憾的結局之一，但這次在電影版的最終可以看到小小的轉機。王詮勝和陳韻如有著類似的故事走向，無法獲得周遭人們的理解，並遭受霸凌。這次在電影版中，角色們也都有所成長，出現關鍵反轉，藉由角色希望傳遞給觀眾：「也許我們不完美，但是我們的存在都有其意義。」
看點六：核彈級洋蔥哭點！被稱今年冬天最好哭的電影
《想見你》電影將影集角色帶入全新篇章，黃雨萱與李子維以暴風速度陷入戀愛，愛情長跑3年令粉絲一飽眼福，還沉浸在粉紅泡泡氛圍之時，突然話鋒一轉，看見黃雨萱與李子維的視訊電話竟只是回放影片畫面，讓全體粉絲為他們之間令人動容的愛情，感到揪心與不捨！甚至在電影後半段，李子維向黃雨萱深情道別：「至少我還可以親口跟你說一聲再見。」
看點七：給你最棒的聽覺饗宴，感受被聲音包圍、與角色一同穿越的沉浸式觀影體驗
電影版不僅有錯綜複雜的角色關係和令人絞盡腦汁的懸疑劇情，更是一部連音效也隱藏著線索的電影！由金馬最佳音效設計師郭禮杞所設計「穿越時空的逆時針環繞音效」，電影中時鐘、水滴的聲音都是逆時鐘旋轉，就連影集經典插曲伍佰〈LAST DANCE〉在穿越時也做了神奇的Distortion（失真音效），聲音速度、節奏變慢，高頻、低頻也有特別設計，左右兩邊的聲道會聽到不同的聲音，讓觀眾感覺被聲音包圍，跟著角色一起穿越，帶來身歷其境的感覺。
看點八：金鐘視后柯佳嬿、金曲「最佳國語專輯」歌手孫盛希，為電影打造全新動人曲目
影集《想見你》中的動人神曲〈Someday or One Day〉，由滾石歌手孫盛希所演唱，於此次電影版也再度感動獻聲，包辦電影主題曲〈眼淚記得你〉的詞、曲創作、製作及演唱，數位收聽成績已衝到第一名；此外金鐘視后柯佳嬿更是與達西一同作詞，親身參與電影插曲〈執迷有悟〉，並一展歌喉，無論是視覺、聽覺都迴盪著女主角柯佳嬿的影子。
看點九：最燒腦電影《想見你》穿越時空只為再次見到你，填補影集版遺留的遺憾
黃雨萱與李子維在《想見你》影集版中，為阻止悲劇重演，燒毀卡帶不再穿越，使得兩人在1999年相遇後的愛情記憶全部消失，讓劇迷們留下了許多遺憾。然而在電影版的劇情中延續了這一故事情節，讓黃雨萱、李子維再次相遇相愛，並為了「愛」不惜一切代價，不斷重複穿越時空，只為拯救彼此扭轉命運，讓所有角色擁有一段較為完滿的結局。
看點十：電影《想見你》裡面那些，骨灰級劇迷才懂的驚喜彩蛋以及主創團隊小巧思
主創團隊也分享在電影中藏有一些骨灰級劇迷才懂的驚喜彩蛋！告訴大家事實並非眼前所見的表象，像是子維、雨萱在租屋處刷牙時、在餐廳約會時，可以在洗手台鏡子或天花板玻璃的倒影中發現一些端倪；而「32」這個數字從劇版開始就是一個很重要的關鍵數字，在電影中第一次發生穿越時，片長正好來到第32分鐘、穿越音效的「滴答聲」也剛好是32下，除此之外，主創團隊設定墜樓日期是7月10號時，也是埋下小小伏筆，因為7+1+0=8，而8代表了循環不止的無限符號。