國際動漫節將登場！4大亮點搶先看　日本製作來台揭祕辛

我是廣告 請繼續往下閱讀
在1月27日台北國際動漫節舉辦「《SPY x FAMILY間諜家家酒》總作畫監督X製作人座談會」，動畫代理商木棉花特邀該動畫的兩大幕後推手，總作畫監督淺野恭司、製作人中武哲也來台，現場除了可以親身聆聽「佛傑一家」討喜又幽默的動畫製作歷程，更會現場創作原創畫作，還有「安妮亞」中文配音老師連思宇擔任主持人，一同挖掘動畫製作的幕後精彩故事，本場座談會為免費活動，報名方式可自木棉花臉書查詢。
（二）四大作品周邊聯合推出
2023年1月台北動漫節的ICHIBAN JAPAN日本館，集結4間知名動畫公司，將4部人氣作品的相關周邊在同個攤位開賣，分別有I.G STORE熱血運動漫畫改編動畫《排球少年》；WIT STORE的2022年的現象級話題作品《SPY×FAMILY間諜家家酒》；2000年代的JUMP三本柱，studio pierrot store的《火影忍者》；2010年代JUMP少年漫畫代表之一，已經上映過6季動畫的bones store《我的英雄學院》。
（三）重磅卡司接棒登場
熱門女子偶像團體「霸天少女隊」、「虹彩征服者」、「Mirai Skirt+」兒島真理奈AKB48的台灣姊妹團體「AKB48 Team TP」，將於1月底的動漫節登台演出，與台灣粉絲們進行解封後的首次見面！同時也有二次元Vtuber 歌手「根本凪」、日本首位地方政府公認Vtuber「茨日和」登上日本館舞台，共有超過6個偶像團體、10場以上的演出。
（四）《鏈鋸人》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》聲優來台見面會
2022年秋季上線的非正統王道漫改動畫《鏈鋸人》，引起話題熱潮。動畫代理商羚邦宣布飾演本作男主角淀治的「戶谷菊之介」和公安對魔特異4課長官真紀真的「楠木灯」將於2023年1月28日與1月29日，現身2023台北國際動漫節的《鏈鋸人》日本聲優見面會，每組2,500元，2場各限量200名。木棉花將於1月29日台北國際動漫節舉辦《Lycoris Recoil莉可麗絲》日本聲優見面會，兩位女主角聲優「錦木千束」安濟知佳、「井之上瀧奈」若山詩音，跨海來台同框與粉絲們見面，每組2000元，限量200名。
【2023台北國際動漫節】
活動時間：2023/1/27(五)~1/31(二) 10:00~18:00
活動地點：台北南港展覽館一館(台北市南港區經貿二路1號)