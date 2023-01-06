Angelababy被爆料與關喆酒吧尋歡 滑雪甜蜜合照洩曖昧
中國大陸知名女星Angelababy（楊穎），在綜藝節目《奔跑吧兄弟》表現亮眼深受觀眾喜愛；感情方面，2015年與男星黃曉明結婚並育有1子，無奈幸福婚姻維持7年後，在2022年兩人官宣離婚。近日，Angelababy被中國大陸網友爆料，她與男歌手關喆之間有曖昧情愫，指稱兩人在酒吧狂歡、接著又一起去滑雪，引發網友熱議。
記者黃雅琪/綜合報導
一名中國大陸網友聲稱，在酒吧偶遇Angelababy和關喆同歡，該名網友分享的6秒影片中，酒吧內燈光昏暗難以辨識，只見一名穿著白色毛衣、戴毛帽的女子經過時有人大喊「Angelababy」，後方跟著一名男子，旁邊有人喊道「來了來了！」對此，Angelababy的助理發文闢謠，沒有文字只留下一個翻白眼的符號、寫著「媽媽開門，我是離譜！」的圖片作為回應。
助理前腳才剛闢謠完，又有一名網友分享一張滑雪照片，Angelababy與關喆在吉林滑雪場滑雪時巧遇，照片中的兩人緊緊靠在一起顯得關係相當親暱，不約而同的比起勝利手勢合照，雖然同行的還有其他友人，但網友認為這張合照散發出濃濃的曖昧氣息。據悉兩人私下早已是多年好友。