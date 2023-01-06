高鐵延伸不進市區　高市府：進入高雄車站已不可行

中國入境小港旅客陽性率26.8%　陳其邁籲疫苗打好、打滿

▲入境來台人士，自主防疫期間外出時，應持有2天內快篩陰性證明。（圖／高雄市衛生局提供）
▲入境來台人士，自主防疫期間外出時，應持有2天內快篩陰性證明。（圖／高雄市衛生局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄國際小港機場昨(5)日搭乘針對中國大陸直航班機入境138名旅客，進行唾液PCR檢驗其中37人檢驗結果為陽性，陽性率高達26.8%，顯示中國大陸疫情嚴峻；依據官方資訊目前主要流行病毒株為BA.5.2、BF.7，並據傳疑有XBB1.5流行。市長陳其邁今(6)日提醒市民朋友，過年前疫苗打好打滿 請儘早接種第3至5劑次世代疫苗加強劑。

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▲農曆春節連假將至，過年期間無論是親友返台團圓或出國旅遊，在台家人及密切接觸者務必提前部署，把握農曆年前1-2週完成COVID-19雙價次世代疫苗接種。（圖／高雄市衛生局提供）
▲農曆春節連假將至，過年期間無論是親友返台團圓或出國旅遊，在台家人及密切接觸者務必提前部署，把握農曆年前1-2週完成COVID-19雙價次世代疫苗接種。（圖／高雄市衛生局提供）
依據官方資訊目前主要流行病毒株為BA.5.2、BF.7，中國大陸疫情嚴峻已發現BA.5.2、BF.7變異病毒並據傳疑有XBB1.5流行。衛生局密切監控基因定序結果，且自今元旦起中國直航班機及小三通春節專案來臺乘客，須於機場、港埠進行唾液PCR檢驗。經疾管署監測。

衛生局表示，由於疾管署在現場無發現發燒症狀者，因此初步研判應為感染後康復者可能性較高。37名陽性個案均已依規定進行5+n居家照護、101名陰性個案，也依規定進行0+7自主防疫，為確實監控變異病毒株實際流行狀況，檢出PCR陽性檢體已由疾管署進行進一步定序分析。

農曆春節連假將至，過年期間無論是親友返台團圓或出國旅遊，在台家人及密切接觸者務必提前部署，把握農曆年前1-2週（1/2至1/8為疫苗施打黃金週）完成COVID-19雙價次世代疫苗接種。欲接種者可透過高雄市COVID-19疫苗合約院所查詢系統查詢各類疫苗接種資訊（含兒童及嬰幼兒），就近選擇合約院所電洽預約，亦可逕上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」 進行預約接種。

此外，國際間有各類新型變異株傳播，如歐洲流行BQ.1、東南亞流行XBB，美洲XBB.1.5、大洋洲BA.2.75，以及亞洲的XBB、BA.5等，市民朋友出國前疫苗務必打好打滿、出國期間作好個人防護，回國後落實自主防疫，如有相關症狀請自主快篩。 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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