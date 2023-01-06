中國入境小港旅客陽性率26.8%　陳其邁籲疫苗打好、打滿

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衛生局表示，由於疾管署在現場無發現發燒症狀者，因此初步研判應為感染後康復者可能性較高。37名陽性個案均已依規定進行5+n居家照護、101名陰性個案，也依規定進行0+7自主防疫，為確實監控變異病毒株實際流行狀況，檢出PCR陽性檢體已由疾管署進行進一步定序分析。
農曆春節連假將至，過年期間無論是親友返台團圓或出國旅遊，在台家人及密切接觸者務必提前部署，把握農曆年前1-2週（1/2至1/8為疫苗施打黃金週）完成COVID-19雙價次世代疫苗接種。欲接種者可透過高雄市COVID-19疫苗合約院所查詢系統查詢各類疫苗接種資訊（含兒童及嬰幼兒），就近選擇合約院所電洽預約，亦可逕上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」 進行預約接種。
此外，國際間有各類新型變異株傳播，如歐洲流行BQ.1、東南亞流行XBB，美洲XBB.1.5、大洋洲BA.2.75，以及亞洲的XBB、BA.5等，市民朋友出國前疫苗務必打好打滿、出國期間作好個人防護，回國後落實自主防疫，如有相關症狀請自主快篩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。