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特企／Profet AI完成1億7千萬A輪募資！插旗海外巿場

▲Profet AI 共同創辦人(由左至右）林裕鑫、黃建豪、陳家豪。（圖／品牌提供）
▲Profet AI 共同創辦人(由左至右）林裕鑫、黃建豪、陳家豪。（圖／品牌提供）

本報訊

深耕製造業 AI 應用巿場的杰倫智能科技（Profet AI），今日宣佈完成新台幣 1 億 7 千萬 Ａ輪募資。此次由達盈管理顧問公司（Darwin Ventures）領投，聯訊創投（Harbinger Venture Capital）與峻盛資本（Jensen-Capital）參投，以及友達（AUO）、蜂行資本（Hive Ventures）與矽谷台灣天使群（SVTI）續投。 本輪資金將用於拓展日本、東南亞與中國大陸巿場，並優化其 AutoML 虛擬資料科學家平臺 與 隨選即用AI應用知識庫「Ready To Go Applications」，並加速進行新產品開發。

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甫登場的美國年度消費電子展（CES），AI 應用仍舊是一大亮點。Profet AI 致力於協助製造業快速部署 AI 應用，透過專業研發團隊融合製造產業常用的機器學習演算法，打造無程式碼（no-code）AutoML 虛擬資料科學家平台。相較於其他資料科學或人工智能的解決方案，Profet AI AutoML 平台能使企業快速且全面的佈局 AI，僅透過相關數據收集並上傳平台，即可在短時間內透過案例參考，生成可用預測模型，一週內落實AI應用，協助解決工廠端面臨的移擴廠或全球化管理問題，提高生產效率。成立至今，深受各大製造業領導品牌信賴，目前已累積橫跨 12 大產業的上百家客戶，成功協助日月光、佳世達、宏遠興業、楠梓電、四維集團、友達光電、正新橡膠等世界大廠實現 AI 賦能核心製造競爭力。 

Profet AI 創辦人兼執行長黃建豪表示:「製造業數位轉型的壁壘，源自於市場上許多科技解決方案與工廠端實際的運營狀況脫節。 在製造業蓬勃發展的台灣，Profet AI 有幸與世界製造大廠緊密交流，研發相對應的 AI 軟體方案。Profet AI 產品強調快速且易上手，無論是 IT 技術人員或產業的領域專家，都能輕易運用，強化品牌專屬的AI競爭力。」

達盈管顧合夥人林桂光指出:「Profet AI 的AutoML 虛擬資料科學家平台以賦能為基礎，快速賦予製造業數位轉型與智能進化。達盈十分看好 Profet AI 的優勢，將運用深厚的半導體與電子業背景，大力協助 Profet AI 開拓市場。」

聯訊創投董事長周德虔表示：「 Profet AI 的 No-code （無程式碼）平台大幅降低使用門檻，使用者僅須機器學習基礎知識，非 AI 專業的一線人員也能成為工業 AI 專家，企業中老師傅的經驗得以系統化的進行傳承。聯訊創投期望透過與 Profet AI 的合作，協助加速智慧工廠佈局。」

蜂行資本聯合創辦人兼合夥人李彥樞表示：「能夠參與 Profet AI 的成長是我們的驕傲。Profet AI 結合優秀技術與深度產業經驗，完美的將 AI 接連落地到台灣一線的電子業以及半導體產業客戶身上。同時，Profet AI 不論從策略面到執行面，都能不斷落實與投資人緊密的協作，這也讓他們在短短的 1 年半內，實現了業務快速增長的目標。未來我們更希望攜手這一輪的新投資者，繼續支持 Profet AI 在全球巿場快速成長！」

2022年，Profet AI 充分展現強勁的成長力道，其業務規模翻倍成長，達成資本使用效率大於 1 的成就。近期更入選為國際權威 IT 研究機構及顧問公司 Gartner「2022 大中華區人工智慧巿場新創指南」（2022 Gartner® Market Guide for Artificial Intelligence Startup）中「資料科學與機器學習」（DSML；Data Science and Machine Learning）類別的代表企業。此外，Profet AI 日前也入選由 500 Global 與日本愛知縣合作的 「愛知全球 500 強加速器」（Accelerate Aichi by 500 ） 海外新創赴日落地計畫 （Aichi Landing Pad Program），成為17 家入選的國際新創一員，將透過此一計畫，建立進軍日本巿場的前哨站。

黃建豪指出，Profet AI 成立至今總募資金額已超過新台幣兩億元，目前在台灣、日本與中國大陸均有據點。在 2023 年，Profet AI 將以全球級工業 AI 為目標，加速擴張海外市場的腳步、積極招募國際人才，預計員工人數將由 50 人提高到近百人，並擴增使用該平台的世界級製造業客戶，特別是在日本、東南亞與中國大陸的製造業大廠。 此外，Profet AI 預計投入開發 AI 生命週期管理的新產品，更進一步賦能企業管理數據及模型，提升 AI 自動化流程品質，朝向成為超過 10 億美元巿值的企業級應用軟體 (Enterprise Appication Software) 服務商邁進，立足台灣放眼全球巿場。

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