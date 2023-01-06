忍家暴8年「被打到尿床」　唐玲血淚聲援小甜甜

小甜甜（張可昀）控老公宋先生家暴，藝人唐玲聲援「家暴零容忍」，唐玲從小學3年級到高中2年級，每天被爸爸打罵，「把我打到傷痕累累，不准我穿長褲遮，我忍受家暴每天活在恐懼之中，睡覺常常被打醒教訓，導致我到小學5年級還嚇到尿床，遇到變態性騷擾猥褻，也不敢告訴別人，覺得自己是爛蘋果，沒人要沒人愛，後來還因為愛漂亮，摸太久頭髮才出門上學，當天放學回家，居然被爸爸剃成半個光頭。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
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唐玲因為心中鬱悶，抽了人生第一枝香菸，用香菸壓抑情緒悲傷，「抽了那麼那麼久的菸，基因不好的我得了癌症，如果不是因為爸爸已經去了天堂，這件事情我恐怕還是不敢說出來，我以自身的經歷來分享，我真的寧願被送去孤兒院。因此最近聽到身旁的演藝圈朋友遇到家暴，讓我特別有感而發，我信耶穌，但是支持施暴者要得到懲罰。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
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