九如橋預計明年動工 加速愛河沿線與三民中都地區發展
高雄市政府今(6)日宣布，高雄鐵路地下化後最後一座陸橋「九如橋」，改建計畫獲中央核定，預計明年正式動工；未來將全段配合前後段道路調整路型進行銜接週邊綠園道與台鐵美術館、鼓山車站及輕軌C18鼓山站，將可大幅改善車站聯外交通及消防救災動線，南北兩側更有中都溼地公園、中都唐榮磚窯廠等觀光地點，將能加速鼓山區愛河沿線與三民中都地區繁榮發展。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市九如橋興建於民國65年，當時為同時橫跨愛河及鐵路，故橋梁長度（含引道）達624公尺，橋寬20公尺，銜接三民區中都及鼓山區內惟地區，高雄市區鐵路地下化2018年10月通車後，已陸續完成沿線陸橋拆除及地下道填平作業，縫合及織補原被切割之都市紋理，帶動鐵路沿線周邊土地更新再發展，目前剩餘最後一座九如橋。
市長陳其邁上任後，即責成市府團隊爭取中央預算補助改建九如橋，同時也拜託立委李昆澤協助，分別向國發會及交通部、內政部營建署等機關爭取經費。今年1月4日獲內政部同意補助改建總經費4.6億元（中央款3.6億元、地方自籌1億元），另拆除經費由交通部補助9000萬元到位。對於李昆澤立委持續協助市府溝通及爭取到中央核定補助。
高雄市九如橋興建於民國65年，當時為同時橫跨愛河及鐵路，故橋梁長度（含引道）達624公尺，橋寬20公尺，銜接三民區中都及鼓山區內惟地區。
高市工務局新工處今年針對九如橋改建即將啟動設計作業，預計明年動工拆除後，將於九如陸橋原地重建跨愛河之新橋，橋長約70公尺、寬約30公尺，原橋梁引道則依都市計畫恢復為平面道路，翠華路以西路寬50公尺，同盟三路以東路寬30公尺，設定在2026年3月改建完成。