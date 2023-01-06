特企／郭董自創保健品牌「鴻參」 首次參展推超親民優惠
自疫情爆發以來，「健康」、「保健」往往成為熱搜關鍵字，而近年來郭台銘投入健康科技產業，加上母親初永真長期服用花旗參，便不計成本從最好的美國威斯康辛州產地，引進珍貴頂級花旗參到亞太市場，並創立「鴻參」品牌，為母親獻上最健康、無價的禮物。而正逢室內最大世貿年貨展開跑，「鴻參」將於1月6日起連續四天在世貿展覽一館首次參展，秉持科技、安全、誠信與永續精神的品牌精神熱情參與！
「鴻參」產品囊括日常保養、作息調整、美顏保養、養生調理、漢方茶飲等，郭董母親日常飲用的「鴻參」養氣極品花旗參參沛飲，初次參展推出超親民的優惠，以實惠的價格來回饋廣大消費者們的健康。
另外，女性漢方保養第一品牌「紫金堂」此次也與鴻參聯合參展，多款熱銷茶飲買二送一，年節限量禮盒也在現場展出，68折即可入手頂級精緻的開運禮盒！年貨展現旗場另外還開放獨家活動，「鴻參」花旗參參沛飲、花蔘滴雞精，以及「紫金堂」含有18種氨基酸的養生高湯等。現場民眾不限消費金額還可免費體驗開運塔羅牌，讓民眾以最優惠價格一次買足新年禮盒，開心的迎接2023鴻運人生！
相關優惠資訊請參考官網： https://www.hongseng.health/