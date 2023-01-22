春節必看電影TOP6　等26年《灌籃高手》找回最初感動

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賀歲電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》，由超夯台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》原班人馬演出，包括鍾欣凌、許傑輝、邱凱偉（Darren）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭（勇兔），讓當年的劇迷們能再次感受到「婆婆」的魅力，最適合在過年期間帶全家大小進戲院同樂。
電影劇情描述，蘇家婆婆彩香（鍾欣凌飾）粉紅少女心大發，追星不成竟弄丟大明星OO（炎亞綸飾）引來警方關切，蘇家噗嚨共子女紛紛傻眼，兒子秉仁（楊銘威飾）不負責落跑、女兒秉愛（蘇晏霈飾）揮刀找線索、兒子秉忠和秉孝（邱凱偉／王少偉飾）不孝提議報警。為幫婆婆找回ＯＯ，小鷗（黃姵嘉飾）與發貴（張書偉飾）感情陷危機，還與閨密大美（林筳諭飾）一同被上銬進警局！最愛婆婆的一哥（許傑輝飾）又將如何迎戰情敵，贏回彩香的心？
《詐團圓》1月20日上映
由億萬導演葉天倫執導的最新賀歲電影《詐團圓》，集結10名黃金卡司陣容：陳淑芳、隋棠、陳昊森、邰智源、謝瓊煖、盧以恩、鍾承翰、林子熙、藍鈞天、屁孩（林政融）演出。83歲的台灣「國寶級影后」陳淑芳，這回擺脫苦情角色晉升國際CEO，首度擔綱賀歲片，讓這位金馬影后難掩興奮之情喊道：「觀眾朋友，過年期間，記得帶全家大小來看我演的電影喔！」
片中隋棠與陳昊森扮演相差16歲的「高顏值母子檔」，在一場婚宴戲各司其職，隋棠利用美貌、魔術伎倆上演「假結婚真詐財」，陳昊森則是在台下耍牌技騙熟女，浮誇的表現笑翻眾人。
電影劇情描述，一個美國家庭，帶著傳說中失聯的金孫闖入台灣傳統客家望族，打亂了原本安排好的企業接班計劃，兩個家族因此結下了不解之緣！每個人帶著各自的盤算，彼此爾虞我詐、鬥智算計。一頓因「詐騙」而起的團圓飯，卻也因此揭開那些藏在家人謊言下的真實想法。
《想見你》2022年12月30日上映
現象級台劇《想見你》延續影集版的劇情，以電影版大銀幕重磅回歸！電影《想見你》依舊由大家最愛的「鳳南小隊」柯佳嬿、許光漢、施柏宇合體演出。片中除了可以看見李子維（許光漢飾）、黃雨萱（柯佳嬿飾）以一杯「全糖甜心」瘋狂曬恩愛，另外一對CP莫俊傑（施柏宇飾）、陳韻如（柯佳嬿飾）兩人的愛情故事也有所描述。施柏宇透露漏網彩蛋：「其實莫俊傑有邀請陳韻如一起吃東西、吃飯，這個片段沒有剪出來，他們是有一個完美結尾的。」
電影版故事開始於2009年，28歲的李子維在一間手搖飲料店，遇見17歲的黃雨萱，彼此初識卻有著好像認識已久的既視感，兩人的關係逐漸靠近、一起渡過春夏秋冬，甚至在2010年的最後一天，相約跨年並確定彼此的關係。此刻成為兩人共築嶄新生活的起點。時間來到2017年，黃雨萱的工作有了新的轉機，她毅然決然接下了公司的調派，而這一趟旅程，不僅將改變她的未來，也牽動著李子維、莫俊傑、和她還不認識的陳韻如的生命。
《窒友梅根》（M3GAN）1月13日上映
美國科幻恐怖片《窒友梅根》由恐怖大師溫子仁和傑森布倫聯手打造，製作團隊在溫子仁指導下打造出的梅根超乎所有人的預期。溫子仁表示，「導演傑拉德約翰史東為梅根注入豐富的生命力，她不僅僅是玩具，更是一個超吸睛的角色，看到他打造出這麼活靈活現的梅根，前一秒可愛迷人，下一秒馬上霸氣凶狠、陰森危險，證明了他的實力和優秀的拍攝手法。」
梅根（M3GAN）是一個具備高度人工智慧、模樣栩栩如生的玩具人偶，被設計成小孩最好的玩伴和家長最安心的盟友。這款玩具人偶是玩具公司一名傑出機器人工程師潔瑪（《逃出絕命鎮》愛莉森威廉絲飾）所精心設計，梅根能夠聆聽、觀察並學習人類行為，進而成為她所屬小孩的朋友、老師、玩伴和保護者。
當潔瑪突然成為她失去雙親的8歲大姪女凱蒂（《鬼入侵》薇樂麥格勞飾）的監護人之後，潔瑪並不確定也沒有準備好能夠成為一個好的家長，加上她的工作壓力非常巨大，於是就決定將她設計的人工智慧玩具人偶梅根的圓型和凱蒂配對，試圖解決照顧凱蒂這個孤兒和紓解她工作壓力這兩個問題，但是她的這個決定卻造成無法想像的嚴重後果。
《玩命特攻：武演行動》（Operation Fortune: Ruse de guerre）1月19日上映
由「地表最帥光頭」傑森史塔森（Jason Statham）主演、《玩命鈔劫》、《阿拉丁》億萬大導蓋瑞奇（Guy Ritchie）執導，耗資近億美元打造的跨國諜報動作鉅片《玩命特攻：武演行動》（前譯：《五眼聯盟》，Operation Fortune: Ruse de guerre），傑森史塔森在片中飾演名為「奧森福瓊」的超級間諜，不僅精通各種槍械，武打身手更是了得，可說是情報界的第一把交椅。
好萊塢兩位性格男星喬許哈奈特（Josh Hartnett）、休葛蘭（Hugh Grant），在片中也有多場精彩對手戲，喬許哈奈特在片中飾演好萊塢巨星「丹尼」，要「色誘」他的超級粉絲軍火商休葛蘭，以協助傑森史塔森等人取得情報。參演影集《白蓮花大飯店》而獲得艾美獎提名的奧布瑞普拉薩，她這次在《玩命特攻：武演行動》裡飾演擁有駭客技能的特務「莎拉」，在片中與傑森史塔森針鋒相對，經常對他開各種黃腔，更自爆曾在片場打傑森史塔森的屁股。
《灌籃高手》（THE FIRST SLAM DUNK）1月13日上
經典日本動畫《灌籃高手》回來了！經過26年的漫長等待《灌籃高手》這回躍上大銀幕回歸，作者井上雄彥表示：「最初不太想做電影版，但製作人這10年來努力不懈地邀約讓人感動，加上當年結束連載後，不只是粉絲，還有我自己都有感到遺憾的地方。」他想做些彌補讓大家感到開心，並且有部分深層的故事以及人物角色的靈魂等沒畫出來，都想藉由這次電影版呈現給大家。
《灌籃高手》電影版故事從「新」的角度切入，把當初作品沒畫到的宮城良田故事補上，井上雄彥也表示，如果能讓大家體會到「第一次看到這樣的《灌籃高手》，並且找回初次的感動！」他就能感到心滿意足。
「教練，我想打籃球！」火紅32年的經典漫畫《灌籃高手》從1990年連載到1996年，人物角色為了籃球比賽揮灑熱血汗水，激勵不少人骨子裡的「籃球魂」，在台灣擄獲不少粉絲，櫻木花道、流川楓、宮城良田、三井壽、赤木剛憲、赤木晴子等角色都各自有擁護者；儘管連載結束26年，書迷們也一直引頸期盼作品能回歸。