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特企／重回昭和二十年！《台北大空襲》細膩還原時代細節

▲台灣第一款二戰視角的2.5D敘事類冒險遊戲《台北大空襲》，將於今（2023）年2月16日上架STEAM。（圖／品牌提供）
▲台灣第一款二戰視角的2.5D敘事類冒險遊戲《台北大空襲》，將於今（2023）年2月16日上架STEAM。（圖／品牌提供）

本報訊

台灣第一款二戰視角的2.5D敘事類冒險遊戲《台北大空襲》，描述二戰日治時期一位從廢墟甦醒的失憶少女「清子」，和一隻台灣犬「小黑」一起在戰火摧殘下求生的故事。開發團隊自桌遊開始考究多年，主角身穿戰前台北一高女制服（現北一女），將於今（2023）年2月16日上架STEAM。

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政權即將轉移　重回「昭和二十年」烽火台北

改編自暢銷桌遊的同名作品《台北大空襲》，遊戲主線圍繞在身穿台北一高女（現北一女）制服的主角林清子，當時的一高女主要為日本人就讀，可以入學代表非富即貴，然而主角甦醒後孤身一人，且失去記憶，在面對空襲的威脅的同時，也逐漸發現跟自己有關的謎團與危機。玩家將體驗在戰火之下，底層人民的無奈，遊戲中將刻畫大量被空襲轟炸而死的罹難者，軍國主義下的威權官僚，「活下來」本身就困難重重。

深度考究日治台灣　忠實還原當代細節

為了讓玩家能完全沉浸在遊戲中描繪的戰爭不安，開發團隊從桌遊開發階段，即走訪台灣各地日治地景，翻閱史料並請益眾多歷史顧問後，將屬於戰前台灣的常民文化，不論角色服飾或是當代日常用品等細節，都忠實刻畫進入遊戲。

遊戲中「囡仔人有耳無喙」、「一黑二黃」等台灣人熟悉的口語，以及當時各階層人民對於戰爭勝敗、身份認同的不同理解，也巧妙融入在劇情與角色對白間，製作團隊期待玩家除了體驗有趣的遊戲外，也能透過這款以台灣視角的遊戲，了解戰前的台灣，對於玩家將更具代入感。

《台北大空襲》將於今年2月16日正式登陸Steam平台，同時推出中英日文等多國語言版本，歡迎加入願望清單，支持起來！《台北大空襲 Raid on Taihoku》Steam：https://bit.ly/3Wxkjpw。

《台北大空襲 Raid on Taihoku》Steam：https://bit.ly/3Wxkjpw
《台北大空襲 Raid on Taihoku》Facebook：https://bit.ly/3WxxkzB
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《台北大空襲 Raid on Taihoku》終戰Teaser：https://bit.ly/3jD4RtC

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