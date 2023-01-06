農曆年前6000元難發？王世堅：省去繁文縟節發現金就對了
今年因為稅收超徵4000億，為了「還稅於民」，中央政府打算普發6000元現金，不過發放方式至今仍未拍板，引發社會各界議論。對此「頭號柯黑」民進黨台北市議員王世堅就表示，應該省去繁文縟節，直接發現金就對了，「很多民眾現在已經到了火燒屁股的時候，行政院當務之急不是拍影片、做梗圖，更不是修理高嘉瑜，面對問題趕快解決才對。」
記者丁上程／台北報導
王世堅今（6）日下午接受媒體訪問時，表示行政院應該省去繁文縟節，發現金就對了。「經濟許可的民眾可能不會去領，而家境富裕的人可能還會捐更多錢出來。」王世堅說，整個社會應該往良善與仁慈的方向前進，畢竟接下來要過年了，很多民眾在疫情期間受到很多傷害，甚至到了火燒屁股的框，「所以行政院當務之急不是拍影片不是做梗圖，更不是修理高嘉瑜，面對問題趕快解決才對。」
「不要向人民討人情，台灣人常說『講出來就沒人情了』，你做過什麼好的，人民會記在心裡。」王世堅向行政院長蘇貞昌喊話，不要測試人民忍耐的底線，也不要自取其辱，不需要特別做梗圖影片來彰顯自己的政績，「自己講就太low了，大家都很清楚你做了什麼事，民眾也都自有定論。」
至於外界評價「普發現金」是為了蘇貞昌的閣揆保衛戰？王世堅則表示還是要看蘇的表現，「如果他快速地發放讓人民救急，他自己功成身退，那這就不是說為了閣揆保衛戰、買個贖罪券。」王世堅說，蘇貞昌正在歷史關鍵的當頭，他現在做的決定，才是真正影響到整個社會對他的定位以及看法，「以蘇貞昌的聰明智慧，我認為他應該知道該怎麼做。」