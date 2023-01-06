PLG／富邦新雙塔12月效率統治聯盟　攻防轉換的威力驚人

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在沒有這兩位禁區大將的情況下，富邦半場體系恐怕無法像過往一樣成熟且穩定的運作。不過新賽季前14場，他們的火力未見影響，球隊場均可攻下101.7分，為聯盟6隊最高，也是唯一得分破百的隊伍。
而在整個12月，富邦這一洋一土的新禁區搭檔發揮出色，效率高得嚇人。強森場均23.6分13籃板2.8阻攻，投籃命中率54.5%，命中23顆三分球，三分命中率41.8%，製造對手25次犯規；曾祥鈞則是16.8分7.8籃板1.1阻攻，投籃命中率54.8%，製造對手36次犯規。
顯然在失去曾、塞二人後，富邦教練團並未強行將強森和曾祥鈞放到原有組合的模板中，而是去善用兩人的優勢——也就是運動能力。這一季更多時候兩人的角色並非是來到高位策應，而是擋拆直接終結，或是快攻跟進。
根據聯盟提供的數據，在12月的8場比賽，曾祥鈞和強森「各自」在禁區拿到了86分，並列聯盟第一；兩人在二次得分方面合拿50分，快攻得分則是共得到39分(其中曾祥鈞24分，為本月聯盟第一！)，毫無疑問的是頂級內線雙塔的數據。
從強森加入球隊以來，許晉哲總教練就屢次稱讚他的跑動積極度，而曾祥鈞更是可稱之為國內最好的快攻跟進長人，這兩名球員在本來就擅長邊對邊轉移球的富邦快攻體系中如魚得水，在攻防轉換時給予對手巨大壓力。
進入到2022-23賽季，富邦主力陣容又老了一歲，教練團也在例行賽更多的重用周桂羽、簡廷兆、賴廷恩、洪楷傑等人，練新兵的同時讓老將調節體能。因此他們在例行賽需要一個更簡單粗暴的戰術模型來將球擺進籃框，而強森和曾祥鈞在速度和空中所具有的優勢，無疑更符合球隊現在的需要。
其實，富邦本季至今的節奏(Pace)為96.6，比上一季的96.9和第一季的98.6，有所下降。不過球隊在轉換進攻上可以擁有更多選擇，長人的跟進無疑也增加了攻框的威力。