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台電台南鹽田光電場打造全台最大20MW儲能系統

▲台電6日上午舉行「光儲合一 續電給力」台南鹽田光電儲能系統啟用典禮，台電總經理王耀庭(左4)、台南市副市長葉澤山(右4)與聯合再生能源執行長潘文輝(左3)等貴賓共同見證全台最大儲能系統正式啟用（台電提供）
▲台電6日上午舉行「光儲合一 續電給力」台南鹽田光電儲能系統啟用典禮，台電總經理王耀庭(左4)、台南市副市長葉澤山(右4)與聯合再生能源執行長潘文輝(左3)等貴賓共同見證全台最大儲能系統正式啟用（台電提供）

記者林怡孜/台南報導

台電今(6)日上午舉行「光儲合一 續電給力」台南鹽田光電儲能系統啟用典禮，台南市副市長葉澤山、台電總經理王耀庭、能源與儲能委員會主任委員胡惠森及聯合再生執行長潘文輝等人一同見證全台最大儲能系統正式啟用。

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▲台電於南鹽光建置裝置容量20MW的儲能系統，由8個20呎儲能貨櫃組成，使用超過1000個鋰電池模組，總儲電量達2萬度，等同可提供4萬個家庭用戶1小時用電（圖／台電提供）
▲台電於南鹽光建置裝置容量20MW的儲能系統，由8個20呎儲能貨櫃組成，使用超過1000個鋰電池模組，總儲電量達2萬度，等同可提供4萬個家庭用戶1小時用電（圖／台電提供）
台電繼先前於金門夏興電廠、蘭嶼電廠設置儲能系統，打造離島智慧電網，如今首度結合綠能場域，於2020年啟用的台南鹽田光電場(簡稱南鹽光)，攜手知名新能源企業聯合再生，設置首座「光儲合一」結合綠能的儲能系統，20MW(百萬瓦)容量同時也創下國內最大，今(6)日正式啟用。台電表示，儲能系統具快速充放電特性，可協助太陽光電發電併入電網的穩定調節，亦可與現有機組相互搭配，提升電力系統穩定與彈性，遇突發電力事件時立即提供穩定電力。

  

台電表示，台電2020年於台南將軍、七股區利用214公頃廢棄鹽灘地，以48萬片光電板打造裝置容量150MW(百萬瓦)的南鹽光，創下當時國內最大紀錄，平均每年可發出2億度電，相當於近5萬戶家庭一年用電，也帶來每年超過10萬公噸減碳效益，且仍保有場址既有滯洪功能。近年綠能持續發展，為讓每一度綠能效益極大化，台電首度結合光電場域建置「光儲合一」儲能系統。


台電說明，此次攜手知名新能源企業聯合再生團隊，於南鹽光建置裝置容量20MW/20MWh(百萬瓦小時)的儲能系統，由曾提供美國波音客機電池服務的法國百年電池廠Saft打造8個20呎儲能貨櫃，使用超過1000個鋰電池模組，並採用國內重電大廠士林電機的變壓器，搭配功率調節系統等設備，總儲電量達2萬度，等同可提供4萬個家庭用戶1小時用電，為全台首座光儲合一系統，也是最大儲能系統。


台電指出，儲能系統具有快速充放電特性，可協助調節太陽光電發電併入電網，減少系統波動、維持電網穩定，更可善用儲能電池儲存白天旺盛光電，將電能大挪移，待夜晚用電高峰或遇突發電力事件時提供立即穩定電力、爭取分秒必爭的搶修復電緩衝時間，反應速度更勝傳統發電機組達上千倍。綠能結合儲能可兼顧永續環境與穩定供電，呼應政府2025年儲能系統目標，台電除此次打造首座光儲合一與全國最大的南鹽光儲能，後續將透過自建與電力輔助服務交易模式，落實1000MW設置目標。


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