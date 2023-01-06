台電台南鹽田光電場打造全台最大20MW儲能系統

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台電表示，台電2020年於台南將軍、七股區利用214公頃廢棄鹽灘地，以48萬片光電板打造裝置容量150MW(百萬瓦)的南鹽光，創下當時國內最大紀錄，平均每年可發出2億度電，相當於近5萬戶家庭一年用電，也帶來每年超過10萬公噸減碳效益，且仍保有場址既有滯洪功能。近年綠能持續發展，為讓每一度綠能效益極大化，台電首度結合光電場域建置「光儲合一」儲能系統。
台電說明，此次攜手知名新能源企業聯合再生團隊，於南鹽光建置裝置容量20MW/20MWh(百萬瓦小時)的儲能系統，由曾提供美國波音客機電池服務的法國百年電池廠Saft打造8個20呎儲能貨櫃，使用超過1000個鋰電池模組，並採用國內重電大廠士林電機的變壓器，搭配功率調節系統等設備，總儲電量達2萬度，等同可提供4萬個家庭用戶1小時用電，為全台首座光儲合一系統，也是最大儲能系統。
台電指出，儲能系統具有快速充放電特性，可協助調節太陽光電發電併入電網，減少系統波動、維持電網穩定，更可善用儲能電池儲存白天旺盛光電，將電能大挪移，待夜晚用電高峰或遇突發電力事件時提供立即穩定電力、爭取分秒必爭的搶修復電緩衝時間，反應速度更勝傳統發電機組達上千倍。綠能結合儲能可兼顧永續環境與穩定供電，呼應政府2025年儲能系統目標，台電除此次打造首座光儲合一與全國最大的南鹽光儲能，後續將透過自建與電力輔助服務交易模式，落實1000MW設置目標。