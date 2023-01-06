特企／跟著《眾神‧引路人》迎新春！發掘人生珍貴寶藏

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柯慶忠說，為展現新北市宮廟建築、歷史、人文與沿線自然景觀，影集將搭配時令節慶，主題式串聯起新北市宗教行旅的3路2線，共拍攝5集《眾神‧引路人》迷你劇，透過外國主角心中對於創業、愛情、求子、親情、青春的不同渴望，型塑富貴發達路、情字這條路、增產報國路、微笑山線及青春山海線這3路2線各自的特色。
而劇中有關異國文化的觀點、動人的對白，讓宗教不再僅限於傳統習俗，而是展現出對於生活的認同與連結，也顯示新北市是眾人嚮往的城市。
首支影片應景推出《富貴發達路》，故事以香港移民離鄉背井在台創業，為期創業順利，與友人相約參拜。影片從板橋府中雙城為起點，沿途至板橋慈惠宮、板橋接雲寺及南山福德宮，一步步了解台灣參拜的習俗、廟宇的典故與人情溫暖，領悟到和好友一起創業，互相幫忙扶持，就是最大的財富。
其中南山福德宮主祀福德正神，位於南勢角山上，視野開闊，是觀賞夜景的好去處，同時也是北台灣求財最旺的土地公廟，寺廟24小時全日開放，吸引許多人來求開運錢母。南山福德宮附近並設有步道，民眾參拜之餘也可以登山踏青，再到南勢角捷運站周邊吃美食，相當適合安排一日遊行程。
《眾神‧引路人》迷你影集第一集《富貴發達路》已於民政局官方Youtube上線，後續將再推出4支影片，於情人節推出《情字這條路》、註生娘娘誕辰時推出《增產報國路》，以及春季時推出微笑山線及青春山海線，讓更多人認識新北市豐厚的宗教信仰文化，也希望民眾跟著影片走訪特色宮廟，同時感受新北市便捷的交通網絡、得天獨厚的自然環境以及多元的風土人文。
《眾神‧引路人》-《富貴發達路》預告版：https://youtu.be/PC9KEl5zxso
《眾神‧引路人》-《富貴發達路》完整版：https://youtu.be/9trTyvQI_Rw