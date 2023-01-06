停賣2年！好市多「超夯熟食」回歸 網全淚喊：終於等到
美式賣場好市多（Costco）的熟食商品受到顧客喜愛，雖然去年11月開始停賣牛肉捲，不過有眼尖民眾發現，停賣長達2年的吉拿棒於今（６）日悄悄回歸，雖然從過去的售價39元，調漲為49元一支，但份量充足又比市售價格優惠不少，重新開賣的消息仍是讓眾多顧客開心直呼「吉拿棒重出江湖了」、「吉拿終於回來了」、「終於又有吉拿棒了」。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據民眾於《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，好市多熟食區「麻花吉拿(含肉桂糖粉)」重新開賣，引發網友熱烈討論。據悉，熟食區的吉拿棒曾2度停賣又回歸，好市多過去也曾說明，更換品項是想給會員不一樣的感受，但「吉拿棒未來不排除會回歸。」而本次在2020年11月下架後，睽違2年終於再度回歸，價格從早期的價39元，調漲為49元一支。
網友紛紛表示，「比外面攤販跟電影院賣的便宜多了」、「吉拿棒！好感動，明天立刻去」、「我唯一會買的吉拿棒回來了，但是變貴了」、「 終於回歸好感動，外面真的沒有這麼便宜的」。搶在第一時間嚐鮮的民眾也分享「不錯吃，獨享一根雖然有些罪惡感，但心累、心情低落時吃一下，可以獲得慰藉」、「口感有比較軟一點，但肉桂味有比較重一些」。