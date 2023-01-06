球王Djokovic拚第10座澳網金盃　亞瑟士澳網系列商品上市

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亞瑟士穩定型網球鞋款GEL-RESOLTUION 9迎來全新改代，搭載強化升級的DYNAWALL中底支撐科技，提供足部內外360度全方位保護，擁有絕佳步伐穩定性與支撐感；同時運用大底分離式設計，鞋後跟與外側接地面積更精準，幫助運動員在高速移動時能更迅速地變化方向、煞車並預測下一球；鞋面則保留DYNAWRAP動態鞋帶系統提升包覆感，並利用不同硬度PU材質提升前掌鞋面的耐磨與靈活性，以強化選手多向移動的穩定，在場上更有自信地移動步伐，備戰澳網賽事。
坐擁五座冠軍獎盃、史上首位四大滿貫都打進八強的義大利名將Matteo Berrettini，此次澳網之役將穿著全新GEL-RESOLUTION 9挑戰生涯第一座澳網冠軍。TEAM ASICS台灣網球選手吳東霖、許育修也將於本次賽事穿上GEL-RESOLUTION 9鞋款應戰澳網會外賽，期待持續突破個人佳績。
COURT FF 3與Novak Djokovic共同研發 致勝球路最佳拍檔
亞瑟士網球旗艦鞋款COURT FF 3 同步進化，由擁有21座大滿貫冠軍的Novak Djokovic與ASICS ISS運動工學院共同研發，採用分割式的TWISTRUSS抗扭系統，由中底延伸至前掌，提升整體推蹬力，擁有更快速的啟動步伐，在控球和出拍時更迅速流暢的方式打出致勝球路；分離式後跟大底設計，讓跑動時後跟能更精準著地，強化平衡增加穩定性，減少受傷機會，是全能型選手網球場上的最佳拍檔。
本屆澳網賽事Novak Djokovic將穿著COURT FF 3專屬配色亮相硬地賽場，以獨特的海洋藍搭配鮮明的亮橘色，搶眼外觀與優異性能將陪伴Novak Djokovic突破自我，挑戰第10座澳網冠軍，重返球王寶座。COURT FF 3鞋款將於1/6上市，GEL-RESOLUTION 9 及COURT FF 3 Novak專屬配色鞋款將於1/11正式於全台販售，ASICS以最佳裝備與選手並肩作戰，創下最亮眼的表現。
澳網系列服飾三大亮點設計 藍色硬地的耀眼之星
ASICS於一月份推出澳網全系列主題服飾與鞋款，以立體剪裁、可視性透氣及經典回歸為三大設計核心，採用防潑水網布製成，極佳透氣性讓運動員能時刻乾爽與輕盈的狀態，配色同步呼應鞋款配色。本屆賽事澳洲小將Alex De Minaur 及克羅埃西亞好手Borna Coric將分別穿著紫藍配色男款短袖上衣與POLO衫亮相澳網；女款服飾則以日本傳統「墨流浮水染」工藝為設計概念，柔和淺紫色調加上水彩風暈染效果的圖騰元素，推出背心、短袖、網球裙洋裝等，成為藍色硬地上最耀眼的亮點。
ASICS更為兒童推出全新GEL-RESOLUTION 9 GS鞋款及澳網服飾，網球鞋款同樣以澳網配色為主軸，服飾則保持排汗透氣的特性，以亮眼的螢光綠及嫩粉色搭配鞋款插畫圖騰，專業又充滿活力的裝備提供孩童在網球場上安全及舒適性，讓孩童們能一同享受網球運動，盡情揮灑汗水！