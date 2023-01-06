春節將引爆第3波疫情？醫點名「4族群」：快打次世代疫苗
近日中央流行疫情中心預估，本土新冠疫情將於春節左右達到第三波高峰，呼籲民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所。對此胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，面對第三波疫情，接種次世代疫苗是一大良策，並整理4類最需接種的族群。
記者張志浩/綜合報導
黃軒指出，台灣目前已進入第三波疫情，過年前的這個禮拜，會是施打次世代疫苗的最佳時間，因為14天後疫苗濃度達標時，剛好是農曆新年期間，不僅能保護自己也能保護家人，此外黃軒也提及，國外流行的新變株XBB.1.5傳播力更強，加上民眾過年返鄉增加，恐讓家庭傳播機會劇增，若要預防農曆新年感染潮，建議必備「快篩、疫苗、口罩」等3寶。
而針對次世代疫苗的接種，黃軒強調，包括「家中有長者或高風險族群」、「尚未接種追加劑者」、「曾感染確診已康復滿3個月者」、「春節前有親友從國外返台者」，都是醫師建議要施打的重點族群，提醒民眾「農曆新年，有人自國外回來團聚！因為國外的防疫不像這邊那麼嚴慬，大家應盡快接種次世代疫苗，以增加自身的保護力。
最後黃軒提醒，疫情擴散快速的原因，除了COVID-19病毒具高傳播力、9成多屬無症狀或輕症，也可能因為「自主快篩意識低」所導致。建議優先保護自己和家人健康，尤其本身就在高風險場所工作的民眾，更要養成定期篩檢習慣，及時確認是否染疫。